Slušaj vest

U telegramu se kaže:

„Sa velikom tugom primio sam vest o smrti generala Nebojše Pavkovića. Njegova posvećenost vojnoj službi i odbrani otadžbine ostavila je neizbrisiv trag u istoriji naše zemlje.

Generalova odanost i iskazana hrabrost u najtežim trenucima služiće kao primer kako se voli i brani Srbija. U našem sećanju ostaće kao simbol odlučnosti da se ni pred kakvom silom ne odstupi i ostane dosledan vojničkoj zakletvi.

U ime Ministarstva odbrane i svoje lično izražavam vam najdublje saučešće. Srbija je danas izgubila velikog čoveka.

Neka mu je večna slava i hvala."

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"POČIVAJTE U MIRU, GENERALE" Predsednik Vučić uputio telegram saučešća povodom smrti generala Pavkovića: Sa dubokom tugom primio sam vest...
Aleksandar Vučić Nebojša Pavković.jpg
Politika"S ISKRENOM TUGOM PRIMIO SAM VEST" Saučešće ministra Dačića povodom smrti generala Pavkovića: Život posvetio službi otadžbini, kao vojnik branio čast Srbije
IMG-20251009-WA0233.jpg
PolitikaHVALA ZA ČAST, HRABROST I SLUŽBU OTADŽBINI: Vučević se oprostio od generala Nebojše Pavkovića
mv.jpg
PolitikaPREMIJER MACUT O GENERALU: Nadam se da smo obavili jedan častan posao i da smo Pavkovića vratili u zemlju u trenutku kada je to bilo možda najpotrebnije
Đuro Macut
Politika"DELILI SMO DOBRO I ZLO U HAGU, SLOMILI SU GA BOL I NEPRAVDA" Oproštaj Veselina Šljivančanina od generala Pavkovića: Planirao sam da sutra odem da ga vidim...
veselin šljivančanin nebojša pavković.jpg