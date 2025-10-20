Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je telegram saučešća porodici preminulog bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije generala Nebojše Pavkovića.
Saučešće
"NEKA MU JE VEČNA SLAVA I HVALA" Saučešće ministra Gašića: Odanost i hrabrost generala Pavkovića u najtežim trenucima primer kako se voli i brani Srbija
U telegramu se kaže:
„Sa velikom tugom primio sam vest o smrti generala Nebojše Pavkovića. Njegova posvećenost vojnoj službi i odbrani otadžbine ostavila je neizbrisiv trag u istoriji naše zemlje.
Generalova odanost i iskazana hrabrost u najtežim trenucima služiće kao primer kako se voli i brani Srbija. U našem sećanju ostaće kao simbol odlučnosti da se ni pred kakvom silom ne odstupi i ostane dosledan vojničkoj zakletvi.
U ime Ministarstva odbrane i svoje lično izražavam vam najdublje saučešće. Srbija je danas izgubila velikog čoveka.
Neka mu je večna slava i hvala."
