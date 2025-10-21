Slušaj vest

Evropska unija je najnovijom merom kojom se zabranjuje tranzit ruskog gasa kroz teritoriju EU ka trećim zemljama, a koja stupa na snagu 1. januara 2026. godine, udarila temelje nastojanjima da okonča zavisnost od energije iz Moksve, ali takođe Srbiju stavila u nemoguću poziciju. Naša država za sada nema konkretno rešenje za ovu situaciju, naročito imajući u vidu da se istovremeno suočava i s problemima u vezi s naftom i gasom. Čini se da je Srbija pogođena ovom odlukom čak teže nego neke zemlje koje su direktno uključene u ratne sukobe.

Sve oči i nade sada su uprte u predsednika Vučića - ukoliko je ikako moguće pronaći rešenje u ovim izuzetno složenim i nepovoljnim okolnostima. Samo su još dijalog, mudrost i čvrsto vođstvo ono što nam preostaje.

Jer, ako ostane ovako kako je sada postavljeno - racionalnog rešenja nema. A 2026. nije daleko.

Posebno se ističe problem da sa ovom odlukom Srbija može da ostane bez nafte, gasa, struje, a u krajnjoj liniji da dođe i do kolapsa ekonomije i privede.

Ovo nije samo pitanje energije. Ovo je pitanje opstanka.

izazov za Srbiju

Prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave, kaže da odluka Evropske unije da od januara 2026. godine zabrani zaključivanje novih ugovora za tranzit ruskog gasa predstavlja najozbiljniji energetski izazov za Srbiju u poslednjih nekoliko decenija.

- Problemi koje danas imamo u snabdevanju nisu nastali preko noći, oni su u velikoj meri nasledeni iz prethodnog perioda, kada nije u dovoljnoj meri sprovedena diverzifikacija izvora i pravaca energenata, delom i zbog rigidnih stavova ruske strane. Sada je potrebna sveobuhvatna strategija koja će istovremeno obezbediti sigurnost građana i stabilnost privrede - napominje Rabrenović.

Mihajlo Rabrenović Foto: Kurir Televizija

On dodaje da mnoge zemlje Evropske unije nisu spremne na ovu meru i već trpe ogromne gubitke zbog rasta cena i poremecaja na tržištu gasa.

- Razlika je u tome što one imaju finansijsku i institucionalnu podršku Brisela, dok Srbija mora sama da izgradi mehanizme otpornosti i nove kanale snabdevanja. U tom smislu, predstojeći period mora biti iskorišćen kao vreme za ozbiljnu pripremu i diverzifikaciju, i u tehničkom i u diplomatskom smislu - kaže Rabrenović.

Diplomatija

Naš stručnjak naglašava da je uloga predsednika Aleksandra Vučića u ovom procesu od presudnog značaja.

- Vučić je više puta pokazao da ume da pronađe rešenje i onda kada ga racionalno gledano nema. Njegova energetska diplomatija, lični kredibilitet i sposobnost da održi dijalog i sa Istokom i sa Zapadom, biće kljucni u traženju održivog rešenja. Takođe, moguće je da će i Sjedinjene Americke Države, u okviru saradnje u oblasti energetike, dati doprinos procesu prilagođavanja i diverzifikacije. To bi bio pozitivan signal da stabilnost regiona postaje zajednički interes svih aktera. Srbija je više puta pokazala da ume da bude pouzdan partner, ali sada očekujemo da i naši zapadni partneri, uključivši i EU, pokažu razumevanje za specificnu poziciju naše zemlje. Cilj mora biti jasan - očuvanje energetske bezbednosti i sprečavanje bilo kakvih poremećaja koji bi ugrozili domaćinstva, industriju i javni sektor - jasan je Rabrenović.