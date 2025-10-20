Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, povodom podrške ministara energetike zemalja članica Evropske unije predlogu o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa, da ne vidi izlaz iz te situacije te da očekuje povratak predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Mađarske i nada se da, kako je rekla, on ima rešenje.

"Ovo je katastrofalna vest za nas, zaista katastrofalna vest. Ne sećam se da smo skoro dobili tako ozbiljnu i lošu vest za Srbiju. Mi smo gradili gasovode upravo da bismo imali nesmetan, bezbedan dotok gasa u Republiku Srbiju", rekla je Brnabić za Tanjug.

Radili smo takođe i gasnu diversifikaciju, dodala je Brnabić, kako bi Srbija bila energetski bezbedna i kako bi bila energetski što više održivija.

"Gradili smo gasovode, radili smo sve ono što niko pre nas nije radio pre nego što je praktično predsednik vlade Republike Srbije postao Aleksandar Vučić. Ali ovo nas ubija. Ovo zaista nas ubija kombinovano sa ovim vestima o problemima sa naftom i sa NIS-om", istakla je Brnabić.

Brnabić je navela da u ovom trenutku ne vidi izlaz iz ove situacije.

"Sada kada imate i probleme sa gasom, da imate probleme sa naftom, to su katastrofalne vesti za Srbiju i ja zaista u ovom trenutku ne vidim izlaz iz ove situacije. Očekujem povratak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića iz Mađarske i nadam se da će on imati neko rešenje i da će imati neku ideju kako Srbija može da reši sve ove probleme i kako naša ekonomija može da preživi sve ove stvari, ali svakako je ovo nešto što je za nas potpuno ubitačno", rekla je Brnabić.

Ministri energetike zemalja članica EU podržali su danas predlog o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa do januara 2028. godine, saopšteno je iz Saveta EU.