Predsednik Nadzornog odbora Srbijagasa Aleksandar Vulin oglasio se povodom smrti generala Nebojše Pavkovića.

"Ono što nisu mogle da urade NATO bombe uradili su srpski izdajnici. General Pavković je primer stradanja i opomena svakoj sledećoj generaciji srpskih oficira šta ih čeka ako o njihovoj sudbini budu odlučivali neprijatelji Srbije i Srbi koji im služe.

- Veličina generala Pavkovića nije samo u njegovim ratničkim pobedama već i u njegovoj nepokolebljivoj borbi za istinu o Srbima pa i kada je država Srbija prestala da je brani i da je traži. Njegov život i smrt su primer časti i dokaz da nema te tamnice koja pravedniku može da otme dostojanstvo.

- Nadam se da će bar jedna jedinica ili kasarna poneti njegovo ime i siguran sam da će Srbija tražiti da se na slobodu i lečenje iz Haških tamnica puste i Karadžić i Mladić i Martić i svi drugi koji svoju odbranu Srba plaćaju svojim životima. Ponosan sam što sam poznavao heroja i tužan što su nam ga oteli".

