General Nebojša Pavković umro je danas u 79 godini, oko 12 sati na VMA, gde se lečio nakon što je pre 22 dana prebačen u Srbiju iz finskog zatvora. On je 28. septembra pušten pre potpunog izdržavanja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se lečio u Srbiji. General Pavković borio se s teškom bolešću i bio je u terminalnoj fazi.

Novo izdanje emsiije "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji posvećeno generalu Pavkoviću, okupilo je prijatelje, saradnike, ali i ljude koji su pomno pratili njegovo stanje tokom boravka u zatvoru u Finskoj. Aleksandar Pavković, urednik i novinar produkcije "Balkan info", poslednji je koji je oči u oči obavio intervju sa generalom Pavkoviće, učinivši to upravo iz finskog zatvora.

"Generala Pavkovića su u zatvoru vrlo poštovali"

- Mi smo zapravo dobili od njega informaciju da bi on želeo da ga intervjuišemo. Prihvatio sam i vrlo brzo smo sve organizovali. Uz pomoć naših gledalaca platili smo smeštaj i kartu - započeo je Aleksandar Pavković.

Kaže da je najupečatljiviji utisak ostavilo poštovanje koje je general Pavković uvažavao u zatvoru.

- To je bio moj prvi utisak kada sam došao tamo. Kada sam pisao molbu da li uopšte mogu da dođem i to snimim, upravnik zatvora je odgovorio "Gospodin Pavković me je obavestio da ćete doći, nema problema".

"Tražio je da mi donesem fleš sa određenim materijalima"

Otkrio je da je general Pavković imao određene zahteve koje im je uputio.

- Kada smo došli tamo, dogovorili smo se da ja njemu donesem određeni materijal na flešu. Otuda pokušaj revizije postupka. Neka ostane nepoznanica, ali imali smo pomoć svih da to uradimo, mislim na one ljude koji su bili tamo zaduženi. Odigrali smo sve kako jesmo, uručeno mu je i on je pokušao da uradi reviziju. Imao je situaciju da su tamo dolazili iz nekih albanskih sudova, lešinarili su oko zatvora i pokušavali da dođu kod njega, da ga saslušaju u vezi optužnica koje su oni osmislili. Odbio je kontakt sa njima, oni su hteli da mu sude za nešto drugo, nisu mogli za isto delo. Kad je pokušao da bude pušten na prevremenu slobodu, rekli su mu da moraju uzeti u obzir da žrtve sa KiM i dalje pate - ispričao je Aleksandar Pavković.

Kako je izgledao general Pavković prilikom intervjua?

Kada su se sreli kako bi obavili intervju, general Pavković je imao 72 godine.

- Kada sam ga sreo bio je u izuzetno dobrom fizičkom stanju. Bio je izuzetno veliki optimista u pogledu prevremenog izlaska. Imali smo izuzetno dobar tretman od strane čuvara i logistike u zatvoru. Bili su izuzetni ljubazni i prema njemu, dozvolili su mu i da nešto spremi za nas. Dva dana smo imali na raspolaganju po pet sati da budemo sa njim u prostoriji. Pripremio je slike i nešto što je napravio svojim rukama, što sam ja doneo za njegovu decu, porodicu, prijatelje.

Pavković kaže da, iako je jedini koji je sa generalom imao priliku da obavi intervju uživo i na takav način, na to nije ponosan, što je posledica okolnosti koje su do svega dovele.

- Ono što je imao u toj ćeliji, to je sve što je imao u životu. Imao je to poslednje parče slobode koju čovek ne može nikad da izgubi ako je sam ne da, dostojanstvo, čast i moral.

