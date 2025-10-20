Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali obratio se građanima Srbije u Dnevniku RTS-a ,nakon odluke Saveta Evropske unije da se uvede zabrana tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje.

Kako je Kurir pisao, Srbija je napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu, a mera stupa na snagu od 1. januara 2026 godine.



Čini se da Srbija trenutno nema rešenja za ovu krizu, ali su sve oči uprte u predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučićai njegov sledeći korak.

Obraćanje ministra o sastanku Vučića i Orbana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gde boravi u radnoj poseti.

- Uvek je sastanak vrlo srdačan, nikad bolje nisu odnosi bili bolji sa Mađarskom. Čitav niz projekata je tema razgovora, kako bismo unapredili trgovinsku i ekonomsku saradnju - rekao je Mali na početku.

Foto: Printscreen/RTS

Dotakao se 183 kilometara brze pruge Beograd - Subotica.

- Očekujemo da će i Mađarski prijatelji otvoriti brzu prugu i do Budimpešte. Brzi voz od Beograda do Mađarske, i na takav način unapređujemo odnose sa Mađarskom. Gradimo i naftovod, "osmeh Vojvodine", od Bačkog brega do Kikinde, to su stvari koje menjaju ovaj deo Srbije. Tehnička, vojna i energetska saradnja. Ova radna večera dolazi u vreme koje je veoma važno, i zbog susreta Trampa i Putina ovde, pokušaćemo i sudbinu Balkana da uključimo u te veoma važne razgovore.

Cevovod Foto: Shutterstock

O odluci Evrope koja pogađa i Srbiju!

- Od 1. januara 2026. nema novih ugovora sa ruskom federacijom o snabdevanju gasom, a od 1. januara 2027. nema nikakvog dotoka ruskog gasa u Evropi. Videli smo danas komentare kako mi nismo članica EU, što nas to pogađa — ali mi dobijamo gas preko Bugarske i Mađarske, ako članice EU ne mogu da dobiju ruski gas, kako ćemo dobiti mi, iako nismo deo EU. Ogroman je problem za nas! Čak i da nađete rešenje, da za godinu-dve, taj gas će biti 30-35 odsto skuplji nego što je sada. To je veliki udar na privredu! - ocenio je Mali.

Ministar se dotakao i sankcija NIS-u, i situacija nije jednostavna.

- Vidim u predsedniku da se tu motaju neke ideje, znam ga dosta dugo. Imali smo velike probleme, i 2022. godine kada su rekli neće biti gasa zbog rata u Ukrajini, ali situacija danas nije jednostavna. Ali siguran sam da će predsednik imati ideju kako da nađemo rešenje iz ove situacije - zaključio je.

Odluka Saveta Evropske unije

Posebno se ističe problem da sa ovom odlukom Srbija može da ostane bez nafte, gasa, struje, a u krajnjoj liniji da dođe i do kolapsa ekonomije i privede.

Savet je usvojio postepeni plan potpunog odustajanja od uvoza gasa iz Rusije, počev od 1. januara 2026. godine, na osnovu predloga Evropske komisije, ali je ostavljen prelazni period za postojeće ugovore do 1. januara 2028. godine. Savet takođe želi da uvede meru kojom bi se od 1. januara 2026. godine suspendovala zabrana uvoza ruskog gasa, u slučaju problema sa snabdevanjem.

Sve o odluci Saveta Evropske unije o uvođenju zabrane tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, pročitajte OVDE.

Sve o sastanku Vučića i Orbana, pročitajte OVDE.