Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban otpočeli su sastanak u Budimpešti. 

Predsednik Vučić boravi u radnoj poseti Budimpešti, a sa Orbanom će razgovarati o svim važnim temama od, kako je rekao, energetike do saradnje Srbije i Mađarske.

- Mi sa Mađarskom imamo bratske i prijateljske odnose. Ja ću u ponedeljak razgovarati sa Orbanom na sve važne teme, dakle od energetike do svakovrstne saradnje između Srbije i Mađarske. Imamo zaista izvanredne odnose i želimo da te odnose i dalje popravljamo, naveo je Vučić tada.

Danas je kao bomba odjeknula vest da je Savet Evropske unije uveo zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, što posebno pogađa našu privredu i ekonomiju, čime je jasno da je Srbija napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu.

