Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković danas je, kako tvrde sagovornici Kurira, neovlašćeno, na strukovnoj konferenciji u organizaciji Saveta koja se održava na Kopaoniku, u svom izlaganju pokušao da opravda obaranje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića na izborima za buduće članove VST, dajući svoje tumačenje Zakona o javnom tužilaštvu i saglasnosti Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, iako je samo Narodna skupština ovlašćena za davanje autentičnih tumačenja.

Prema tumačenju Stamenkovića, kako navode prisutni na konferenciji, kolegijum javnog tužilaštva čine samo izabrani tužioci u tom javnom tužilaštvu, što je u suprotnosti sa članom 17 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu koji jasno kaže da kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo.

- Ovaj izuzetak nepravilnog tumačenja dat je kako bi se srušila kandidatura Uskokovića - uveren je naš sagovornik.

Naime, kako objašnjava, upućeni tužioci u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nisu glasali na kolegijumu tog tužilaštva (JTOK) jer je tumačeno da to treba da rade na kolegijumu VJT u Beogradu - što je, kako ponavlja, suprotno Pravilniku.

Tokom spornog Stamenkovićevog izlaganja, Uskokovićeve kolege - tužioci iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu napustile su konferenciju u kojoj ne žele dalje da učestvuju jer ona, prema rečima našeg sagovornika, "preti da se pretvori u potpuni fijasko jer nedvosmisleno urušava željenu vladavinu prava u Srbiji".

- Da skandal bude veći, Izborna komisija VST koja je odbacila kandidaturu Uskokovića nije u svom rešenju navela pravo na pravni lek - što je skandalozan propust za tako važno radno telo Saveta - ukazao je naš izvor.

Međutim, Izborna komisija se u samom rešenju poziva na niz odredbi Zakona o javnom tužilaštvu iako njeni članovi dobro znaju da su zakoni precizirani podzakonskim aktima - u ovom slučaju Pravilnikom o upravi u javnom tužilaštvu koji je, kako navodi, očigledno prekršen.

Naš izvor iz pravosuđa ukazuje da je Izborna komisija napravila logičku grešku koja se naziva "ne sledi ".