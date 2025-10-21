Slušaj vest

General Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković preminuo je u 79. godini u Beogradu. Bio je osuđen na 22 godine zatvorske kazne, proveo je 20 godina u zatvoru, teško bolestan pušten je 28. septembra da se vrati u Srbiju radi lečenja. Posle 22 dana u svojoj otadžbini, general Pavković je preminuo.

O svom sećanju na generala Nebojšu Pavkovića i kako će ostati upamćen u istoriji govorili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Darko Anđelković, borac sa Košara, udruženje "Vitezovi sa Košara", Dragan Palibrk, advokat i Aleksandar Šešelj, potpredsednik Srpske radikalne stranke.

Anđelković bio pod komandom generala Pavkovića

1/10 Vidi galeriju Nebojša Pavković Foto: EPA/Srdjan Suki, STR / AFP / Profimedia

Darko Anđelković je istakao da je vest o smrti generala duboko pogodila sve njegove saborce i veterane.

- Tužna vest za sve nas kojima je general Pavković bio komandant. Svi veterani su vezani za tu ljudsku gromadu i veličinu. Mi smo tada bili golobradi mladići, to su bili strašni stratezi, veliki ljudi i vojskovođe. General Pavković i general Lazarević su dva imena koja su se urezala u naše živote. Pratili smo dešavanja od samog početka, danas je osvanulo 200 bilborda sa poslednjim pozdravima generalu. Njemu je to bila poslednja želja, da dođe ovde i oprosti se od najvoljenijih, da ode dostojanstveno.

On je otkrio i da je bio u kontaktu sa porodicom Pavkovića.

- Razgovarao sam sa Marijom, ćerkom generala sa kojom sam inače jedino u kontaktu. Izjavio sam danas saučešće i njegovoj bratanici koja je bila uz njega.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o ratnim godinama, Anđelković se prisetio trenutka kada je prvi put sreo generala.

- Prvi naš susret je bio 1998. godine. Tada smo i stekli tu rutinu, bili smo ozbiljni borci. Šta nas je zadesilo posle rata, nama je teže pao sam doček i sabotiranje. Nismo smeli naciji da kažemo šta smo uradili i šta smo bili spremni da uradimo. Poginulo je 108 mladih junaka na Košarama. Mnogo smo uradili poslednjih godina, otrgli smo ih od zaborava. Naišli smo na politiku gde gledamo kako šalju naše vojskovođe.

Prisustvo Pavkovića na Košarama, kao i uloga boraca, duboko su urezani u sećanje veterana.

- Svi koji smo bili u rovovima bili smo svesni da je plan da se napravi okupacija pod zemljom. Dobro smo znali kakve svetinje branimo. Više puta smo sa liturgije čuli zvona na Prokletijama. Na Košarama se ginulo, što kaže i podatak da smo izgubili 108 mladih života. Patriote i rodoljube retko ko danas razume. Ne pamtim primer da je iko dezertirao i da je odlazio sa Košara, a o izdaji koju smo doživeli posle nemam reči.

Foto: Kurir Televizija

Palibrk o Haškom tribunalu

Dragan Palibrk naglasio je da je Pavkovićev odlazak veliki gubitak.

- Srbija i srpski narod su u gubitku odlaskom generala Pavkovića. O svima nama, a posebno o tako specifičnim i velikim ljudima, ne govori se sada, govoriće istorija. Tek ćemo biti svesni šta je i koliko značio. Smatram da je mnogo izgubio srpski narod, ali i država. Potrebno je da ogromna većina ovog naroda bude ponosna na kompletnu istoriju, a deo nje je svakako general Pavković.

Podsetio je i na okolnosti pod kojima je general oslobođen pred kraj života.

- Pre tačno 3 nedelje, u istom studiju sedeo sam sa Vojislavom Šešeljem i pukovnikom Milanom Jolovićem. Rekao sam statistički podatak kada oni puštaju Srbe, pred smrt. General je umro posle 3 nedelje, tako oni pokazuju humanost...

Govorio je i o Haškom tribunalu.

Foto: Kurir Televizija

- Haški tribunal nikad nije imao primene prava i nepoštovanje zahteva i ustava. To sve blage veze sa pravom nema. Ovde možemo da pričamo o ljudskosti ili neljudskosti. Imao sam komunikaciju sa braniocem generala Pavkovića, bio sam obavešten i znam da je osuđen bez dokaza. Za svakog Srbina je bila propisana drakonska kazna. Posle toga tu je model prevremenog puštanja gde su videli da mu je zdravlje ugroženo. Izručili su ga da umre u svojoj zemlji.

Govoreći o borbama na KiM, Palibrk je istakao simboliku stradalih boraca.

- Nadovezujem se na statistiku da je 108 mladih momaka stradalo, da li neko normalan ko i malo voli svoju zemlju može ikad toga da se odrekne? Početkom 2000-ih, ne samo što smo izručivali generale, oficire, predsednike, mi smo jedina zemlja koja je vodila ozbiljan pritvorski predmet protiv lica koja su bila označena kao jataci haških slučajeva.

Šešelj o političkoj pozadini izručenja

Aleksandar Šešelj je naglasio da su Pavković i ostali osuđeni u tom procesu nevini.

Foto: Kurir Televizija

- General Pavković, ali i ostali koji su osuđeni u tom procesu su apsolutno nevini. Neki od njih su i na svirep način mrcvareni, to su činjenice. Ono što je tragično, naša država je u jednom trenutku u prošlosti u tome svemu učestvovala. Ogrešila se ne samo o generala Pavkovića, već i o druge ljude koji su isporučeni Hagu.

Šešelj je imao i lični susret sa Pavkovićem.

- Imao sam čast i privilegiju da ga upoznam. U trenucima kada je bio zatočen uvek je pokazivao nesalomivost i vedrinu. Ubeđen sam da će njegovu borbu srpski narod uvek pamtiti.

Govorio je i o političkoj pozadini izručenja.

- U Srbiji je postojao sukob vladajućih struktura, jedna se protivila saradnji sa Tribunalom. Na Đinđićevom putu bili su takvi da su spremni na bilo kakvo poniženje. U vreme kada je formirana Koštuničina Vlada, došlo je do prikrivenog izručivanja, odnosno tzv. dobrovoljnih predaja. Prilazili su haškim optuženicima i stavljali im do znanja da su oni spremni na to i da je mnogo bolje da to urade dobrovoljno, kako će oni pomagati njihovim porodicama. Sa druge strane, rekli su da će čin predaje predstaviti kao uslugu državi Srbiji.

