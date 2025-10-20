Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gde je boravio u radnoj poseti.

- Hvala na gostoprimstvu, dragi prijatelju Orbane a iznad svega na lojalnosti i prijateljstvu prema Srbiji.

Uvek je zadovoljstvo razgovarati o važnim temama za budućnost naših naroda i zajedničkom razvoju regiona. Ne postoje problemi za koje nema rešenja. Postoje samo ljudi koji nisu dovoljno posvećeni i dovoljno mudri da ta rešenja vide. Mi ćemo da radimo i da tražimo rešenja.

Srbija i Mađarska nastavljaju da jačaju prijateljstvo zasnovano na poverenju, uzajamnom poštovanju i zajedničkoj viziji stabilnosti i napretka.

