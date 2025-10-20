Politika
"NE POSTOJE PROBLEMI ZA KOJE NEMA REŠENJA" Vučić se zahvalio Obranu na gostoprimstvu: Srbija i Mađarska nastavljaju da jačaju prijateljstvo (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gde je boravio u radnoj poseti.
- Hvala na gostoprimstvu, dragi prijatelju Orbane a iznad svega na lojalnosti i prijateljstvu prema Srbiji.
Uvek je zadovoljstvo razgovarati o važnim temama za budućnost naših naroda i zajedničkom razvoju regiona. Ne postoje problemi za koje nema rešenja. Postoje samo ljudi koji nisu dovoljno posvećeni i dovoljno mudri da ta rešenja vide. Mi ćemo da radimo i da tražimo rešenja.
Srbija i Mađarska nastavljaju da jačaju prijateljstvo zasnovano na poverenju, uzajamnom poštovanju i zajedničkoj viziji stabilnosti i napretka.
Reaguj
2