Slušaj vest

- Oštro se protivimo reviziji istorije! U Beogradu, gradu heroju obeležili smo 81. godišnjicu od oslobođenja naše prestonice u prisustvu savezničkih ambasada čiji su preci u to vreme dali veliki doprinos da bi naša zemlja, naša otadžbina i naš grad bili slobodni - istakla je ona, i dodala:

- Vrlo je važno da svetkujemo upravo ovakve praznike, praznike slobode, praznike mira, praznike prosperiteta. Milioni ljudi izgubili su svoje živote da bi bismo mi danas slobodno koračali našim gradovima, opštinama, zemljama.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da mi žrtvu naših predaka nikada ne smemo da zaboravimo.

- I da još jednom na ovom mestu, gde slavimo završetak rata, prizovemo mir. Mir i sloboda nemaju alternativu. A nema ni slobode bez mira, niti mira bez slobode. I to su tekovine koje živom snagom dišu u srpskom narodu i koje ćemo čuvati zajedno sa našim prijateljima - rekla je ministarka Stamenkovski.

Ističe i da se Srbija oštro protivi negiranju istorijskih činjenica kako bi se danas zadovoljili nečiji geopolitički apetiti.

- Smatramo da svi zajednički treba da se podsetimo ovog dana ali i uopšte okončanja Drugog svetskog rata kao opomene da je neophodno da i danas očuvamo stabilnost u Evropi i da ne dozvolimo da je bilo ko uvuče u sukobe, u ratove, u nesuglasice, u neko mračno doba koje nije na korist niti jednom evropskom narodu, a ponajmanje Srbima, koji su u svakom ratu podnosili najveću žrtvu - zaključila je ministarka.

Ne propustitePolitikaMINISTARKA STAMENKOVSKI SE OPROSTILA OD GENERALA PAVKOVIĆA: Njegov život bio je svedočanstvo služenja, istrajnosti i ljubavi prema Srbiji
Milica Đurđević Stamenkovski
PolitikaŽRTVE NAŠIH PREDAKA SU NAŠE LEKCIJE DANAŠNJICE: Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski na obeležavanju 81. godišnjice od oslobođenja Beograda
Milica Đurđević Stamenkovski
Politika"SRPSKO-RUSKI ODNOSI IMAJU DUBOKE I BRATSKE KORENE" Ministarska Milica Đurđević Stamenkovski iz Moskve: Srbija je država na liniji dodira svetova! (FOTO)
Screenshot 2025-10-18 163355.jpg
PolitikaMINISTARKA STAMENKOVSKI U BOLJŠOJ TEATRU SRELA STIVENA SIGALA: Obratila mu se na engleskom, a on dao FANTASTIČAN ODGOVOR - Planira da kupi kuću na Kosmaju
Milica Đurđević Stamenkovski Stiven Sigal.jpg