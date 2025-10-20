Slušaj vest

- Oštro se protivimo reviziji istorije! U Beogradu, gradu heroju obeležili smo 81. godišnjicu od oslobođenja naše prestonice u prisustvu savezničkih ambasada čiji su preci u to vreme dali veliki doprinos da bi naša zemlja, naša otadžbina i naš grad bili slobodni - istakla je ona, i dodala:

- Vrlo je važno da svetkujemo upravo ovakve praznike, praznike slobode, praznike mira, praznike prosperiteta. Milioni ljudi izgubili su svoje živote da bi bismo mi danas slobodno koračali našim gradovima, opštinama, zemljama.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da mi žrtvu naših predaka nikada ne smemo da zaboravimo.

- I da još jednom na ovom mestu, gde slavimo završetak rata, prizovemo mir. Mir i sloboda nemaju alternativu. A nema ni slobode bez mira, niti mira bez slobode. I to su tekovine koje živom snagom dišu u srpskom narodu i koje ćemo čuvati zajedno sa našim prijateljima - rekla je ministarka Stamenkovski.

Ističe i da se Srbija oštro protivi negiranju istorijskih činjenica kako bi se danas zadovoljili nečiji geopolitički apetiti.