- Upućujem srdačne čestitke gospođi Sanae Takaiči na izboru za predsednicu Vlade Japana. Uveren sam da će njen mandat doneti napredak Japanu i regionu. Radujem se daljem jačanju prijateljstva Srbije i Japana u ekonomiji, inovacijama, zelenoj tranziciji i svim oblastima društvenog života, na dobrobit naših građana - objavio je predsednik na mreži X.

Aelksandar Vučić (2).png
Screenshot 2025-10-20 215337.jpg
2025-10-20 20_31_36-Kurir dnevne novine - Najnovije vesti dana_ Srbija, region i svet _ Kurir — Mozi.png
Aleksandar Vučić Viktor Oraban