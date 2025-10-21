Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je Sanae Takaiči, koja je izabrana za predsednicu Vlade Japana.
Čestitke predsednika
VUČIĆ ČESTITAO NOVOIZABRANOJ PREMIJERKI JAPANA: Uveren sam da će njen mandat doneti napredak
Slušaj vest
- Upućujem srdačne čestitke gospođi Sanae Takaiči na izboru za predsednicu Vlade Japana. Uveren sam da će njen mandat doneti napredak Japanu i regionu. Radujem se daljem jačanju prijateljstva Srbije i Japana u ekonomiji, inovacijama, zelenoj tranziciji i svim oblastima društvenog života, na dobrobit naših građana - objavio je predsednik na mreži X.
Reaguj
Komentariši