General Nebojša Pavković, bivši komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i jedan od najistaknutijih vojnih lidera tokom NATO agresije 1999. godine, preminuo je u Beogradu u 79. godini života, svega nekoliko nedelja nakon što je, teško bolestan, posle 22 godine provedenih u zatvoru, stigao u Srbiju da ispuni svoju poslednju želju - da poslednje dane provede i zauvek počiva u svojoj otadžbini.

Gosti koji su na Kurir televiziji govorili o generalu i njegovom životu, bili su: Veselin Šljivančanin, oficir JNA u penziji i Luka Kastratović, general major u penziji:

Ulivao je snagu i sigurnost

Veselin Šljivančanin Foto: Kurir Televizija

- Radili smo dugo zajedno, žao mi je što nismo uspeli da se vidimo ovde u Srbiji. Ja sam imao sreću da sam upoznao generala kada je on bio potpukovnik, a ja sam bio na akademiji. Dobrovoljno je otišao na Kosovo i Metohiju kada je bilo najteže. Poznavao sam ga kao oficira koji je ulivao snagu, sigurnost, veselje. Nikada nije bio zabrinut - kaže Šljivančanin i dodaje:

- On je bio čovek koji je imao osećaja za oficire, za dobre ljude. Kao načelnik Generalštaba, mogao sam da dođem kod njega u kabinet bilo kad. Ali to nikada nisam koristio. Mnoge zemlje su bile protiv ove male Srbije. Pavković nije vršio zločine, radio je samo svoj posao. Iz te vlasti, niko o nama nije brinuo.

Hteli su da ga zloupotrebe kako bi opravdali agresiju na Srbiju

Kastratović je uložio pismo ministru da se general Pavković vrati iz Finske kako bi se lečio u Beogradu:

- Znali smo da boluje od teške bolesti koja se širi, međutim, to je bitka koja se teško može prebroditi. Kada su mu rekli da prizna krivicu kako bi ga pustili na slobodu, on to nije prihvatio. Oni bi to zloupotrebili kasnije i rekli bi da je načelnik Generalštaba priznao krivicu, što znači da je opravdano bilo bombardovanje. On se svrstao u rang naših čuvenih vojvoda iz Drugog svetskog rata - kaže Kastratović i dodaje:

Luka Kastratović Foto: Kurir Televizija

- On će ostati uzor koji je znao da voli svoju zemlju i otadžbinu i biće primer mladim generacijama. On je sve izdržao i porodica treba da bude ponosna na njega. Naša država je postupila normalno. Ali, tadašnja vlast je napravila grešku, pored njega, udarila je i na njegovu porodicu.

Šljivančanin je delio ćeliju u Hagu sa generalom Pavkovićem:

- Kada je bilo suđenje, Pavković je pred svima rekao "Šta vi teretite ove ljude, ja sam bio komandant armije, ako treba - mene krivite". Nisu svi bili kao on.

"PRISILJAVALI SU GA DA PRIZNA KRIVICU, KAKO BI MU SKRATILI KAZNU - PONOSNO JE ODBIO!" Prijatelji generala Pavkovića otkrili: Nikoga se nije bojao! Izvor: Kurir televizija

