Demokratska stranka Srbije (DSS) na društvenim mrežama oprostila se od Nebojše Pavkovića "Počivaj u miru i hvala generale", pokušavajući da se predstavi kao patriotska stranka koja poštuje heroje odbrane otadžbine. Međutim, narod ne zaboravlja da su upravo oni isporučivali svoje ljude Hagu.

Godine 2004. je tadašnje pravodsuđe izdalo nalog za hapšenje Pavkovića po nalogu Haškog tribunala. Tadašnja vlast na čelu sa DSS, čiji je lider i predsednik Savezne Republike Jugoslavije bio Vojislav Koštunica, 2005. godine izručili su generala Pavkovića Haškom sudu

Osvrnuvši se na ovo, novinar i nekadašnji medijski koordinator DSS Uroš Piper je na Iksu povodom ovog "licemerja" koje je DSS pokazala izraživši duboku žalost nakon smrt generala, podsetio na deo njihove odgovornosti, koju niko ne zaboravlja.

uros piper.jpg
Uroš Piper Foto: TV Pink Printscreen

 "Pa vi ste licemeri kakvih nema! Ne pravdajte se da je Miloš Jovanović tada bio mlad, eto vam ga još u predsednistvu DSS nekadašnji visoki funkcioner režima Maršićanin pa ga pitajte kako ste pakovali ljude za Hag u kesama!" navodi Piper.

Podsetimo, general Pavković borio se s teškom bolešću i bio je u terminalnoj fazi. Njegovo zdravstveno stanje bilo je toliko ozbiljno da je na zahtev predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije Haški tribunal dozvolio otpust iz finskog zatvora.

Pavković je 28. septambra je avionom Vlade Srbije sleteo u Beograd nakon što je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

Nažalost, general Pavković pušten je na lačenje suviše kasno kako bi se njegovo stanje poboljšalo. Preminuo je juče u Beogradu, samo 22 dana nakon povratka u Srbiju.

