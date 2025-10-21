Slušaj vest

Nova akademska godina počinje pod senkom prošlogodišnjih blokada i višemesečnih tenzija na univerzitetima - od obustave nastave i zauzimanja prostorija, do javnih polemika profesora, studenata i uprava. Ishod je bio mešovit, neke teme jesu otvorene, ali je univerzitet platio cenu u propuštenim terminima, prolongiranim ispitnim rokovima i padu poverenja u akademske procedure.

Ove jeseni već stižu signali da bi se slični pritisci mogli ponoviti, uz pojačanu mobilizaciju na mrežama i pokušaje da se fakultetski hodnici pretvore u političke bine.

O tome šta je univerzitet naučio iz prošle godine, kako obezbediti redovan nastavni proces i mogu li fakulteti ponovo da budu autonomne obrazovne ustanove, a ne prostorije partijskog organizovanja, govorili su gosti emisije "Redakcija": Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike i Zoran Milivojević, karijerni diplomata.

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

3. novembar - datum početka novog semestra

"Očekujemo da će fakuteti početi da rade 3. novembra," izjavila je danas za Kurir televiziju Zorana Mihajlović.

- Iz svih razgovora premijera Đure Macuta sa dekanima, mi vidimo da je početak studentske godine 3. novembra. Ukoliko se blokade nastave, ja sam tu vrlo rigidna. Fakulteti moraju da rade i moraju da budu slobodni, da oni studenti koji žele da studiraju, zaista i studiraju - kaže Mihajlović.

Mihajlović je naglasila da, svi oni koji budu pokušali da blokiraju fakultet, neće imati mogućnost više da studiraju na njemu.

- Fakulteti ne smeju da budu blokirani, čak ni po cenu da policajci stoje tu! Bez obzira da li se to nekom sviđalo ili ne. Mi imamo veliki broj studenata koji žele da studiraju i idu na vežbe. Iskreno se nadam da će početi nastava 3. novembra, jer studiranje nije obavezno. To sam čula i od ministra prosvete (Dejana Vuka Stankovića). Svi oni koji pokušaju da blokiraju fakultet, više neće moći da studiraju na istom. To je mera koja treba da se primenjuje. Studenti su izgubili godinu dana učenja i obrazovanja - rekla je Zorana Mihajlović na Kurir televiziji.

Potencijal tzv. studentske liste je u padu

Milivojević ističe da je izgubljen veoma kvalitetan potencijal mladih ljudi za vreme blokada:

- Studenti su uskraćeni za znanje, to ide na dušu profesorima, ali i roditeljima. Izgubili smo vreme i novac. To što se ulaže u mlade ljude je najvrednije. Treba poštovati da su privatni fakulteti radili bez problema, na štetu smo imali i odliv jednog dela mladih ljudi drugim državama, najviše balkanskim - kaže Milivojević i dodaje.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

- Nadam se da će to iskustvo nadvladati. Sa jedne strane, otpao je taj potencijal i mislim da se ne vrši toliko jak pritisak na državu kao ranije. Sa druge strane, država ima instrumente, ona je vlasnik univerziteta i ona mora tu imovinu da čuva pravnim sredstvima. Ne kažem da je neophodna represija, ali postoji drugi mehanizmi, mora da se uvede sistem da ljudi moraju da rade i ta pravila moraju da važe za sve. Tako da se njihov politički potencijal suzio, oni nemaju ni program ni ideju o tome šta će biti u budućnosti.

"SVI KOJI POKUŠAJU BLOKADU FAKULTETA, NEĆE IMATI MOGUĆNOST STUDIRANJA NA ISTOM!" Zorana Mihajlović na Kurir televiziji: 1. novembar će biti nov početak Izvor: Kurir televizija

