Građani Srbije i danas se opraštaju od generala Nebojše Pavkovića koji je juče preminuo u Beogradu, posle duge i teške bolesti, dijagnostikovane još dok je bio u zatvoru u Hagu.

Korisnici društvenih mreža od čuvenog oficira Vojske Jugoslavije poslednji pozdrav Pavkoviću objavljuju uz njegove footgrafije, a veliku pažnju izaizvala je ona iz njegovih mlađih dana, kakvog ga mnogi više i ne pamte.

"Miran san, generale! Imao si se rašta i roditi! Nebojša Pavković (1946-2025)", - stoji u opisu fotografije koja je objavljena na Fejsbuku, na kojoj je Nebojša Pavković kao mladić u uniformi, očigledno sa početka vojničke karijere.