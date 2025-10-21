NESTOROVIĆ BOJKOTUJE RAD SKUPŠTINE, A MESEČNO UZIMA 10.731.588 DINARA! Neće da radi, ali hoće 92.000 evra od građana Srbije!
Narodni poslanik Branimir Nestorović lider stranke "Mi glas iz naroda", na današnoj sednici Skupštine Srbije poručio je da bojkotuje rad parlamenta!
- Poštovane kolege poslanici, ja bojkotujem rad ove skupštine - rekao je danas Nestorović.
Podsećamo da stranka "Mi glas iz naroda", čiji je predvodnik, od građana dobija 10.731.588,00 dinara (oko 92.000 evra mesečno) plus platu za rad u Skupštini.
Za toliki novac, koji dolazi iz džepa građana Srbije, očekuje se ozbiljan, odgovoran i posvećen rad, a ne prazne pretnje i beznačajni bojkoti!
Među poslanicima koji ne dolaze na posao su i članovi DSS i DS, a građani Srbije su iz svojih džepova, od 17. decembra 2024. do 30. septembra 2025. godine, platili čak 52 miliona dinara upravo za poslanike tih blokaderskih stranaka koji plate primaju a ne rade ništa!
Kurir Politika