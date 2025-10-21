Slušaj vest

Narodni poslanik Branimir Nestorović lider stranke "Mi glas iz naroda", na današnoj sednici Skupštine Srbije poručio je da bojkotuje rad parlamenta!

- Poštovane kolege poslanici, ja bojkotujem rad ove skupštine - rekao je danas Nestorović.

Podsećamo da stranka "Mi glas iz naroda", čiji je predvodnik, od građana dobija 10.731.588,00 dinara (oko 92.000 evra mesečno) plus platu za rad u Skupštini.

Za toliki novac, koji dolazi iz džepa građana Srbije, očekuje se ozbiljan, odgovoran i posvećen rad, a ne prazne pretnje i beznačajni bojkoti!

Među poslanicima koji ne dolaze na posao su i članovi DSS i DS, a građani Srbije su iz svojih džepova, od 17. decembra 2024. do 30. septembra 2025. godine, platili čak 52 miliona dinara upravo za poslanike tih blokaderskih stranaka koji plate primaju a ne rade ništa! 

