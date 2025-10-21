Slušaj vest

Ona je prvo govorila o nepoštovanju poslovnika od strane poslanika opozicije, podsećajući na mnoge napade i incidente koje su organizovali u Skupštini.

- Koliko sam upoznata sa članom 4 poslovnika, tu stoji da po mogućstvu ovde ne razgovaramo već da nas gađate dimnim bombama i konzervama. Član 7 poslovnika u kom stoji da ne pričate već koristite vuvuzele, i član 10 poslovnika u kom piše da u svakom slučaju usred diskusije morate da aktivirate protivpožarni aparat - rekla je Ana Brnabić.

Ana Brnabić o rezoluciji o zvučnom topu i pčelama ubicama Izvor: parlament.rs

Dodala je da je danas poseban dan, gde će Evropski parlament da se izjasni da mi posedujemo supersonično oružje.

- U takvom danu svi mi moramo da budemo posebno ozbiljni, posebno odgovorni, zato što takvo oružje kakvo postoji u Srbiji ne postoji nigde drugde. Sledeća rezolucija - pčele! Ali sada po listi - rekla je predsednica Skupštine, i dodala:

- Pritom ja očekujem i pozivam EP, sa mesta predsednice NS Srbije, da u sledeću rezoluciju, sigurna sam da ćete im vi pomoći, da uvrste i pčele ubice. To su sada zaboravili. Sledeća rezolucija mora da se bavi pčelama koje napadaju blokadere, prepoznaju ko je "ćaci", a ko je blokader. I direkt targetira blokadere. Ne znam da li neko od vas može danas da uputi amandman, pa da umesto zvučnog topa uvrsti pčele ubice - rekla je ona.

