Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Boris Pavlović tokom strukovne konferencije Saveta koja se održava na Kopaoniku, otvoreno je govorio o katastrofalnoj situaciji u tom najvišem tužilačkom telu, podsećajući, pored ostalog, da od 2022. godine niko nije stupio na javnotužilačku funkciju u osnovnim javnim tužilaštvima u Beogradu, kojih ima šest.

Pavlović, koji je stručnoj javnosti poznat kao neko ko je u Savetu uvek bio u manjini po skoro svim pitanjima, prema rečima sagovornika Kurira iz pravosuđa koji su bili prisutni, u svom izlaganju "raskrinkao je pokušaj predsednika VST Branka Stamenkovića da na Kopaoniku rad Saveta predstavi kao sjajan, ali i da mu "između redova" zameri što sednice ne zakazuje redovno i što rad Saveta ide traljavo i sporo".

Branko Stamenković Foto: Privatna arhiva

- Za razliku od kolega sa moje leve strane ne delim mišljenje da smo mi (VST) tako uspešni, verujem da se svi ovde slažete sa mnom posebno u vezi sa izborima kolega. Sad kako čujem ispade da mi i nemamo više šta da radimo - rekao je Pavlović učesnicima konferencije, primećujući da se svi u sali smeškaju jer, kako je rekao, vrlo dobro znaju o čemu on priča.

Osvrćući se na sednice VST, Pavlović je tužioce podsetio ko na njima najviše i najbolje priča, te daje najbolje predloge.

- Ali, nekako je to bilo, nažalost da ja i on (Predrag Milovanović, prim. aut) budemo sa jedne strane, a neka druga većina sa druge strane i to bude 9:2, nekad i 7:4 (u glasovima). Sad se nešto u poslednje vreme promenilo na bolje, pa nešto kao i pričamo sednemo i razgovaramo na takozvanim nezvaničnim sednicama - ne zakazanih od strane predsednika VST, već od strane naših kolega, dragih istaknutih pravnika - naveo je Pavlović.

Podsetio je i na poslednju sednicu VST od petka, na kojoj je na dnevnom redu bilo 27 tačaka, od čega je nekoliko prvih tačaka bilo vezano za konkurse za izbor javnih tužilaca i to iz 2023. godine.

- Voleo bih da nam predsednik VST objasni kako je moguće da tek sada radimo nešto iz 2023. godine - kazao je Palović, osvrnuvši se problem u kolikom broju javnih tužilaštava širom Srbije nedostaju javni tužioci, a posebno u osnovnim javnim tužilaštvima u Beogradu.

U tom kontekstu je podsetio i da od 2022. godine niko nije stupio na javnotužilačku funkciju u osnovnim javnim tužilaštvima u Beogradu kojih ima šest.