Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica.

General Nebojša Pavkovićpreminuo je juče u Beogradu, u 79. godini.

Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.

Nebojša Pavković Foto: EPA/Srdjan Suki, STR / AFP / Profimedia

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je služio u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.

