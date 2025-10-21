Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je čestitke predsedniku Milošu Vučeviću, svim članovima i simpatizerima povodom 17 godina postojanja Srpske napredne stranke.

"Povodom 17 godina postojanja Srpske napredne stranke, upućujem čestitke predsedniku Milošu Vučeviću, svim članovima i simpatizerima stranke. Za ovih 17 godina, SNS se pokazala kao dominantna politička snaga u Srbiji, koja gradi stabilnu i prosperitetnu državu", napisao je Dačić.

On je dodao da je Socijalistička partija Srbije ponosna na partnerstvo i prijateljstvo sa Srpskom naprednom strankom i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Zajedno smo u mnogim izazovima dokazali da je moguće raditi u interesu građana, zajedno osigurati sigurnu, jaku i modernu Srbiju, i čvrsto čuvati stabilnost i bezbednost naše države. Želim da i u godinama koje dolaze nastavite da svojom posvećenošću i energijom pokazujete put za bolju Srbiju, i da zajednički radimo u interesu svih naših građana", navodi se u čestitki predsednika SPS Dačića.

