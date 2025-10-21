Slušaj vest

Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) na kojoj se raspravlja o novom, šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu UNMIK-a, počela je malo posle 16 časova.

Na sednici Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić, dok će izveštaj UNMIK-a predstaviti zamenik specijalnog predstavnika i v.d. šefa Misije UN na AP Kosovu i Metohiji Milbert Dongdžon Šin, budući da je Karolin Zijade istekao šestogodišnji mandat u avgustu ove godine.

Obraćanje Marka Đurića

- Dozvolite mi da započnem rečima Nelsona Mandele, koji je jednom prilikom rekao devetorici ljudi da je dovođenje u pitanje njihovih ljudskih prava – dovođenje u pitanje same njihove čovečnosti. Ove reči i danas odjekuju sa bolnom jasnoćom, dok govorimo o Kosovu i Metohiji, gde se osnovna prava Srba ne samo ignorišu, već se sistematski urušavaju, korak po korak. Ono čemu svedočimo nije apstraktan politički spor, već ljudska borba za dostojanstvo, bezbednost i opstanak.

Želim da započnem izražavanjem iskrene zahvalnosti generalnom sekretaru Guterešu i zamenik specijalnom predstavniku gospodinu Šinu na ovom izveštaju i njihovoj nepokolebljivoj posvećenosti u ispunjavanju mandata misije UN po Rezoluciji Saveta bezbednosti.

Republika Srbija takođe izražava duboku zahvalnost svakom pojedinom članu misije UNMIK, koji, uprkos ograničenim resursima i neprijateljskom okruženju, neumorno čuvaju mir, bezbednost i ljudska prava na Kosovu i Metohiji. Takođe, želim da odam priznanje bivšoj šefici UNMIK-a, gospođici Karolini Zijade, za njenu posvećenu službu.

Ove godine, dok obeležavamo 80 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija – svetionika nade, podignutog iz pepela najmračnijeg rata u istoriji čovečanstva – podsećamo se na njeno svečano obećanje: „nikad više“. Ipak, na suverenoj teritoriji države članice UN, to obećanje se danas stavlja na probu.

Kosovo i Metohija prolaze kroz etnički motivisane napade, nemilosrdna progonjenja, proizvoljna hapšenja i nekažnjeno nasilje. To je direktan izazov principima Ujedinjenih nacija i vrednostima na kojima je ova organizacija zasnovana – vrednostima koje je dužna da brani.

U tom kontekstu, Srbija pozdravlja izveštaj generalnog sekretara kao skroman, ali značajan korak napred. Uravnotežen, činjenično utemeljen izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji. Duboko cenimo ulogu UNMIK-a u očuvanju međunarodnog prava, zaštiti ugroženih zajednica i održavanju stabilnosti u uslovima sve većih pritisaka.

Svaki izveštaj, ma koliko temeljan bio, ne uspeva u potpunosti da obuhvati sav užas koji se svakodnevno odvija. Ovo nije apstraktna kriza, ovo je razaranje ljudskih života, rasparčavanje porodica obuzetih strahom i otimanje nevinovisti dece u 21. veku.

Kurtijev režim je razorio 128 vitalnih institucija u sredinama sa srpskom većinom — usluge u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, poštanske dostave, penzija i zapošljavanja. Čak je i Crveni krst na Kosovu i Metohiji bio meta, što predstavlja kršenje svetih načela Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Kako se i u samom izveštaju generalnog sekretara navodi: "Kosovske vlasti nastavljaju sa zatvaranjem institucija koje vode Srbi, uključujući Fond PIO i Nacionalnu službu za zapošljavanje u Leposaviću, gradsku biblioteku i prostorije muzeja u Mitrovici, ogranak srpskog Crvenog krsta u Zubinom Potoku, kao i sportsku halu u Leposaviću."

Izveštaj dalje konstatuje da "međunarodni akteri kritikuju ova zatvaranja jer ometaju pristup stanovništva osnovnim uslugama i objektima, i narušavaju njihova socijalna, ekonomska i kulturna prava". Etnički motivisani napadi i dalje su učestali i postali rutina, a srpska deca najviše ispaštaju. Od kako je Kurti preuzeo vlast, zabeleženo je 37 napada na srpsku omladinu napada koji su zastrašili naše zajednice. Samo prošle nedelje region je sa užasom pratio pokušaj otmice maloletne srpske devojčice. Njen jedini "zločin" bila je njena etnička pripadnost. Ovo hrabro dete je vriskom dozvalo pomoć, sprečivši tragediju sopstvenom snagom volje. Ipak, njeni napadači su na slobodi, nekažnjeni. To je jeziva poruka za svakog Srbina: tvoj život je potrošna stvar, tvoja bezbednost, dostojanstvo i detinjstvo, ne znače.

Ako ste Srbin, nikakva ranjivost, godine niti nevinost vas ne štite. Obeleženi ste – samo zato što postojite. Ovo sistemsko uskraćivanje prava nije samo srpska tragedija. To je moralni pad svih koji ćute i ne reaguju. Pitam vas: kakva budućnost čeka decu koja od kolevke do groba uče da kriju svoj srpski jezik? Ova ugnjetavanja nisu slučajna. Ona proističu iz Prištine, iz negovane mržnje, oličene u Kurtijevoj doktrini sporog etničkog čišćenja. Njegov cilj je da istera Srbe iz njihovih domova, sa njihovih svetih mesta i zemlje. To se sada dodatno pogoršava militarizacijom Kosova i Metohije, ubrzanim naoružavanjem takozvanih KBS snaga, kao i nedavnom isporukom naoružanih ubilačkih dronova od strane susedne države.

Ovakvi razvoji događaja prete da destabilizuju krhku bezbednosnu arhitekturu, koja je jedva održana u ovom regionu. Srbija je više puta upozoravala da izgradnja mira ne može značiti naoružavanje jedne strane, dok se legitimne brige druge strane zanemaruju. Ovim se poništava teško stečeni napredak postignut tokom prvog mandata predsednika Trampa, koji je rasplamsao nadu u regionalnu stabilnost i partnerstvo.