PRIZNANJA BLOKADERA SE NIŽU: Posle Georgieva, i Jovana Gligorijević potvrđuje da je priča o "pretučenoj studentkinji" nameštena
Posle Slobodana Georgieva, i Jovana Gligorijević priznaje da je priča o "pretučenoj studentkinji" zapravo blokaderska laž.
Dakle, otkako je dokazano da je reč o laži, blokaderi se sada redom "peru".
Evo šta je Jovana Gligorijević napisala:
Foto: Društvene Mreže
A kako su blokaderi izmišljotinama o "pretučenoj studentkinji" pokušali da podignu ulicu i opravdaju nasilje i prevrat - pročitajte u odvojenoj vesti!
