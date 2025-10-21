Slušaj vest

Posle Slobodana Georgieva, i Jovana Gligorijević priznaje da je priča o "pretučenoj studentkinji" zapravo blokaderska laž.

Dakle, otkako je dokazano da je reč o laži, blokaderi se sada redom "peru".

Evo šta je Jovana Gligorijević napisala:

WhatsApp Image 2025-10-21 at 4.17.47 PM.jpeg
Foto: Društvene Mreže

A kako su blokaderi izmišljotinama o "pretučenoj studentkinji" pokušali da podignu ulicu i opravdaju nasilje i prevrat - pročitajte u odvojenoj vesti!

