U najnovijem nastavku serijala "Rat blokadera" istakli su se lider SSP Dragan Đilas i profesor Milo Lompar, nezvanično jedan od ljudi na takozvanoj "studentskoj listi", ideolog blokadera sa univerziteta!

Milo Lompar, profesor koji je prešao dug put - od katedre do blokade - optužio je Đilasa da daje kredibilitet predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću!

"To je apsolutno jedan ping-pong koji oni igraju, i to nije prvi put. Setite se, kada je bio ugrožen kredibilitet Vučića, prvi koji je došao da mu ga podupre posle onih izbora bio je upravo Đilas", rekao je Lompar u jednoj emisiji.

Snimak iz emisije podelio je Đilas na svom Iks nalogu, obraćajući se u nastavku videa profesoru Lomparu i odmah ga upitao - zašto lažete?

"Da li zaista mislite da će ljudi koji lažu pobediti Vučića? Zašto tvrdite da je, posle izbora održanih u proleće 2022. godine, Vučić imao kredibilitet zato što sam mu ga ja, navodno, dao na sastanku? Pa on je tada pobedio u prvom krugu predsedničkih izbora sa 60% osvojenih glasova! Dakle, imao je pun kredibilitet i bez mene.

Na predsedničkim izborima 2022. Vučić je osvojio 2.224.948 glasova ili 58,59 odsto Foto: RIK Printscreen