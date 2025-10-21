Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas sa šefom Kabineta ministra za civilnu odbranu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije Nikolajem Borisovim s kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti vanrednih situacija.

Dačić i Borisov su se saglasili da se i Srbija i Rusija susreću sa istim rizicima od pojava katastrofa, kao što su požari, elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće, te da je najvažnije blagovremeno reagovanje vatrogasno-spasilačkih jedinica kako bi se opasnosti po život i zdravlje ljudi, imovinu ili životnu sredinu svele na najmanju meru, a negativne posledice katastrofa što pre ublažile.

Ivica Dačić na sastanku sa Nikolajem Borisovim Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sagovornici su tokom sastanka istakli da su kontinuirane obuke vatrogasaca- spasilaca, jačanje tehničkih kapaciteta vatrogasno-spasilačkih jedinica i preduzimanje preventivnih mera ključni za sprečavanje ugrožavanja zdravlja građana i sanaciju katastrofa.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SOCIJALISTI PONOSNI NA PARTNERSTVO I PRIJATELJSTVO SA SNS" Ivica Dačić čestitao Vučeviću 17 godina postojanja i uspešnog rada Srpske napredne stranke
asdasdaremovebgpreview.jpg
Politika"S ISKRENOM TUGOM PRIMIO SAM VEST" Saučešće ministra Dačića povodom smrti generala Pavkovića: Život posvetio službi otadžbini, kao vojnik branio čast Srbije
IMG-20251009-WA0233.jpg
Politika"POLICIJA SE POSLE PADA NADSTREŠNICE U NOVOM SADU BAVILA SPASAVANJEM LJUDI" Ministar Dačić: Sve ostalo je radila po nalogu Tužilaštva
whatsapp-image-20240323-at-10.16.52-am.jpg
HronikaDETALJI FILMSKOG HAPŠENJA MLADIĆA ZBOG 15 KILOGRAMA DROGE! Osumnjičeni pokušao da pobegne, pa više puta napao policajca! Pogledajte šta je sve zaplenjeno (Foto)
1 (18).JPG