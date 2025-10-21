Slušaj vest

Srpska napredna stranka (SNS) danas obeležava 17 godina postojanja, a proslava se organizuje u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu.

Veliki broj građana je prisutan, kao i funkcioneri SNS, a očekuje se i dolazak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Pogledajte pripreme pred proslavu u nastavku:

1/31 Vidi galeriju Proslava 17 godina postojanja SNS Foto: Petar Aleksić

Obraćanje Vučića

Predsednik Republike Vučić se obratio okupljenima, koji su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom!

- Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi naprednjaci, hvala vam na ovom dočeku. Večeras ću, nadam se, uz vašu pomoć, moći da govorim nekoliko minuta. Imam i važne stvari da vam kažem. Obeležavamo 17 godina, nisu bile lake, pre 4 godine teškog progona, u uslovima kada nijedan medij nije postojao na kojem je mogla da se čuje istina ili drugačije mišljenje. Ali zahvaljujući hrabrosti svih vas i predsednika Nikolića, uspeli smo da formiramo snažnu partiju! A to je najbolje pokazalo vreme u poslednjih godinu dana - rekao je na početku.

Istakao je da je SNS opstala u vremenu kada nijedna druga nije mogla.

- Možda smo i pali zbog siline udaraca koje su nam zadavili, i oni koji vole i ne vole Srbiju, a koji su bili izmanipulisani, jer su želeli da sruše vlast i sve ono što je urađeno.

Stigao i predsednik Vučić

Predsednik Vučić je stigao na proslavu, a građani su ga pozdravili sa "Aco, Srbine!".

1/14 Vidi galeriju Vučić stigao na proslavu Foto: Printscreen, TV Pink

Okupljenima se obratila samohrana majka Jelena Đokić

Samohrana majka, Jelena Đokić, korisnica alimentacionog fonda se obratila potom okupljenima.

- Znam šta znači svaka noć provedena u brizi i hoću li moći da obezbedim sve što treba detetu. Za osam godina dete je dobilo samo sedam alimentacija. To je nepravda i osećaj da ste sami u borbi koju niste birali. Dok je on menjao poslove i skrivao se, ja sam pokušavala da obezbedim detetu normalan život. I da pred detetom, bez obzira na sve, zadržim osmeh - rekla je majka i dodala:

- Danas osećamo olakšanje, ali i ponos. Država je stala na put neodgovornim roditeljima i osnovan je alimentacioni fond. Podnela sam zahtev i već sledećeg meseca stigla je prva uplata. Ova uplata za mene nije samo novac, ona je znak sigurnosti, pravde i podrške sistema. Zahvalna sam svojoj državi, predsedniku Aleksandru Vučiću, vladi Srbije, ministrki za brigu o porodici i demografiju, kao i njenom timu. Pored države, želim da se zahvalim i mojoj porodici, koja je svih ovih teških godina bila uz mene. Mojoj čerki, koja je najbolja na svetu.

Obraćanje Vučevića

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da je SNS nastala "spojem patriotizma i pragmatizma".

Miloš Vučević Foto: Printscreen

- Mi smo uspeli zajedno, svi mi, uz podršku naroda, da Srpsku naprednu stranku postavimo kao ključni stup političkih promena, rekao bih sveukupnih društvenih promena u našoj otadžbini. I to je zahtevalo, tražilo mnogo energije, odricanja i veru u ono što radimo. A od tih 17 godina, poslednjih 13 godina, odlukom građana na izborima od predsedničkog nivoa do nivoa mesnih zajednica, preuzeli smo odgovornost za našu otadžbinu. I uz propuste kojih je nesumnjivo bilo, kada podvučemo crtu niko ne može da nam porekne, da nam ospori veliki uspeh. Srbija je danas potpuno drugačija, probuđena, ponosnija, vraćena sebi i svojim građanima. 13 godina smo zajednički menjali Srbiju na bolje - rekao je Vučević i dodao:

- Ali moramo da razumemo da period koji je pred nama zahteva i novu energiju, i nove ljude, da damo šansu ljudima koji do sad nisu imali priliku da se pokažu, a da pri tome ne zaboravljamo sve one koji su prošli i dobro i loše sa Srpskom naprednom strankom u prethodnom periodu. Jedna reč svima na usnama uvek: Srbija! Živela Srpska napredna stranka i živela Srbija!

Vučević je pozdravljen gromoglasnom aplauzom.

- Odbranili smo Srbiju i da nije bilo Srpske napredne stranke i njenog predsednika, predsednika države, od Srbije ne bi ostao kamen na kamenu. Dragi prijatelji, da nije bilo odlučnosti i hrabrosti strateškog promišljanja i mudrog taktičkog vođenja države, pre svega predsednika Republike, državnog rukovodstva i da nismo imali ovakvu stranku kakvu smo gradili sedamnaest godina, ponavljam, pod naletom obojene revolucije koja je organizovana s polja, sprovođena iznutra, ne bismo uspeli da je odbranimo!

Srpska napredna stranka obeležava 17 godina postojanja: Počela ceremonija u Zrenjaninu! Izvor: Petar Aleksić

"Slavlje, ali i planovi za budućnost!"

Lider stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučevićgovorio je ranije o obeležavanju godišnjice, ali i dosadašnjim uspesima.

- Kad ste opozicija imate određene probleme, a kada pobedite na izborima vidite sa čim se suočavate. 17 godina nije kratak period. Istorijski je to treptaj oka. Izazovna je ova godina posebno. Verujem da nas to čini jačim. Svašta smo izdržali — korona, rat u Ukrajini, velike geopolitičke podele, sve ovo što se sada preliva na nas i godinu dana borbe protiv obojene revoklucije. Malo koja stranka bi to izdržala - rekao je Vučević.

Vučević je naveo da će slavlje, koje se obeležava u Zrenjaninu, biti skromno i svečano, ali da će predstaviti planove za budućnost.

- Čekamo i Vučića, videćemo da li će doći. Mi se nadamo, ali videćemo kakve će mu biti državničke obaveze. Svake godine menjamo grad za slavlje - rekao je Vučević za Informer.

Sve je spremno za proslavu 17 godina SNS-a Izvor: Petar Aleksić