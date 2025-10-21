- Ovaj režim nije opasan samo po Srbiju, već i po ostatak Evrope! Vidimo da se planira sastanak Trampa i Putina u Budimpešti a da bi Putin došao u Budimpeštu on mora da preleti preko Srbije. Srbija će mu po svemu sudeći dati saglasnost da preleti iako ima nalog Međunarodnog suda za njegovo hapšenje. Druge zemlje neće da mu daju saglasnost, zašto Srbija to radi?"