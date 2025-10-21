Slušaj vest

Blokaderi iz Srbije došli su u Brisel da ponovo u inostranstvu napadnu predsednika svoje zemlje.

Tanasije Marinković, profesor blokader sa Pravnog fakulteta i Đilasov član RIK- otišao je u Strazbur i tom prilikom poručio:

- Ovaj režim nije opasan samo po Srbiju, već i po ostatak Evrope! Vidimo da se planira sastanak Trampa i Putina u Budimpešti a da bi Putin došao u Budimpeštu on mora da preleti preko Srbije. Srbija će mu po svemu sudeći dati saglasnost da preleti iako ima nalog Međunarodnog suda za njegovo hapšenje. Druge zemlje neće da mu daju saglasnost, zašto Srbija to radi?"

Vođe blokadera nedavno su, takođe, bile u Strazburu da se žale na predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kini!

