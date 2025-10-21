ZA 8 GODINA DOBILA SAMO 7 ALIMENTACIJA Samohrana majka Jelena na rođendanu SNS poručila: "Evo šta znači alimentacioni fond za moju porodicu"
Srpska napredna stranka danas u Zrenjaninu proslavlja 17. rođendan a jedna od govornica tokom veličanstvenog programa je i samohrana majka Jelena Đokić.
Samohrana majka Jelena Đokić, korisnica alimentacionog fonda, se obratila potom okupljenima.
- Znam šta znači svaka noć provedena u brizi i hoću li moći da obezbedim sve što treba detetu. Za osam godina dete je dobilo samo sedam alimentacija. To je nepravda i osećaj da ste sami u borbi koju niste birali. Dok je on menjao poslove i skrivao se, ja sam pokušavala da obezbedim detetu normalan život. I da pred detetom, bez obzira na sve, zadržim osmeh - rekla je Jelena Đokić i dodala:
- Danas osećamo olakšanje, ali i ponos. Država je stala na put neodgovornim roditeljima i osnovan je alimentacioni fond. Podnela sam zahtev i već sledećeg meseca stigla je prva uplata. Ova uplata za mene nije samo novac, ona je znak sigurnosti, pravde i podrške sistema. Zahvalna sam svojoj državi, predsedniku Aleksandru Vučiću, vladi Srbije, ministrki za brigu o porodici i demografiju, kao i njenom timu. Pored države, želim da se zahvalim i mojoj porodici, koja je svih ovih teških godina bila uz mene. Mojoj čerki, koja je najbolja na svetu.