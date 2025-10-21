Slušaj vest

Srpska napredna stranka danas u Zrenjaninu proslavlja 17. rođendan a jedna od govornica tokom veličanstvenog programa je i samohrana majka Jelena Đokić.

Foto: Petar Aleksić

Samohrana majka Jelena Đokić, korisnica alimentacionog fonda, se obratila potom okupljenima.

- Znam šta znači svaka noć provedena u brizi i hoću li moći da obezbedim sve što treba detetu. Za osam godina dete je dobilo samo sedam alimentacija. To je nepravda i osećaj da ste sami u borbi koju niste birali. Dok je on menjao poslove i skrivao se, ja sam pokušavala da obezbedim detetu normalan život. I da pred detetom, bez obzira na sve, zadržim osmeh - rekla je Jelena Đokić i dodala: