Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se danas, obraćajući se na proslavi 17 godina postojanja SNS, osvrnuo i na blokadere koji su ga napadali u Strazburu.

"Neki njihov profesor, kako je postao profesor ni sam ne znam. I pitam se već mnogo godina kako smo takve, najgore, iznedrili da nam uče decu. Nisu svi, imam ogroman broj divnih profesora, divnih nastavnika. I jedan veliki aplauz za naše vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore koji su hteli i koji hoće da rade sa decom. Ali jedan od njih je danas... Jedan od njih je danas tamo u Strazburu ili Briselu rekao da se stvari pogoršavaju, što je, kaže, odlično za nas. I sad vi razmišljate šta će sledeći da izgovori, a on izgovara: 'Pa vidite, uvedene su sankcije NIS-u. Slede evropske sankcije za gas, evropske sankcije za čelik'. Oni se, ljudi, raduju problemima koji su ovoj zemlji nametnuti, za koje je slučajno teško da je kriv Aleksandar Vučić i bilo ko drugi", rekao je Vućić i dodao:

"Oni se objektivno raduju nesreći Srbije. Oni se raduju svakom problemu koji srpski čovek ima na Kosovu i Metohiji, a Kosovo i Metohija ih nikada nisu zanimali. Kako to da niko na Kosovu i Metohiji od Srba niti štrajkuje, niti blokira, niti to hoće da radi?"

Ne propustitePolitikaVUČIĆ NAJAVIO IZBORE! Obeležavanje 17 godina SNS u Zrenjaninu: "1. novembra ćemo pokazati pijetet prema žrtvama" - najavio i veliki skup u Novom Sadu! (FOTO)
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić
PolitikaZA 8 GODINA DOBILA SAMO 7 ALIMENTACIJA Samohrana majka Jelena na rođendanu SNS poručila: "Evo šta znači alimentacioni fond za moju porodicu"
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Jelena Đokić
PolitikaU 12 ČASOVA U PALATI SRBIJA Vučić sutra prisustvuje potpisivanju 4.000 ugovora za sredstava za kupovinu kuća
IMG-20251015-WA0100.jpg
Politika"RETKO KOJA STRANKA BI IZDRŽALA ONO ŠTO JE IZDRŽAO SNS" Vučević o obeležavanju 17 godina postojanja SNS: Danas je slavlje u Zrenjaninu, čekamo i Vučića
WhatsApp Image 2025-01-21 at 6.34.55 PM (3).jpeg