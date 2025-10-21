"Neki njihov profesor, kako je postao profesor ni sam ne znam. I pitam se već mnogo godina kako smo takve, najgore, iznedrili da nam uče decu. Nisu svi, imam ogroman broj divnih profesora, divnih nastavnika. I jedan veliki aplauz za naše vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore koji su hteli i koji hoće da rade sa decom. Ali jedan od njih je danas... Jedan od njih je danas tamo u Strazburu ili Briselu rekao da se stvari pogoršavaju, što je, kaže, odlično za nas. I sad vi razmišljate šta će sledeći da izgovori, a on izgovara: 'Pa vidite, uvedene su sankcije NIS-u. Slede evropske sankcije za gas, evropske sankcije za čelik'. Oni se, ljudi, raduju problemima koji su ovoj zemlji nametnuti, za koje je slučajno teško da je kriv Aleksandar Vučić i bilo ko drugi", rekao je Vućić i dodao: