- Ispred Forca Italija , želim da vam svima uputim najsrdačnije čestitke, a posebno mom prijatelju Milošu , povodom važne godišnjice osnivanja vaše partije. Živimo u posebno delikatnom dobu istorije, u kome Evropa, i kao geografski entitet i kao politička unija mora potvrditi svoje osnovne vrednosti — sloboda, solidarnost i istu viziju okupljenu u zajedničkom identitetu - rekao je na početku.

- U ovom kontekstu, Balkan igra centralnu stratešku ulogu sa Srbijom koja igra ključnu ulogu. Italija podržava unifikaciju Evropke Unije, gledajući na to kao krucijalni faktor osnaživanja oblasti poput ekonomije, razmene znanja i inovacija i infrastrukturnog razvoja. Iako je put pred nama nesumnjivo složen, on je ujedno i ambiciozan i pravedan. Sve stranke koje su iskreno proevropske pozvane su da sa odlučnošću doprinesu tome da balkanske zemlje dostignu ovaj istorijski cilj. Forca Italija vas snažno ohrabruje da nastavite tim putem, uverena da ćemo uskoro stajati ujedinjeni pod vrednostima koje brane našu veliku porodicu Evropske narodne partije i da ćemo zajedno koračati ka široj i snažnijoj Evropi.