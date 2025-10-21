Politika
POTPUNI PROMAŠAJ: Evo na šta je ličilo obraćanje tzv. anketne komisije u Strazburu
Takozvana ankenta komsija danas je u Strazburu, u prisustvu predstavnika blokaderske opozicije, predstavila svoj izveštaj, ali je taj njihov nastup pretvorio u debakl.
Prvo događaj je organizovan u maloj sali, a osim predstavnika te nazovi komisije i blokadera bilo je prisutno samo nekoliko evroposlanika Vladimir Prebilič i Katelejn van Brempt su bili organizatori, a pored njih još i Andreas Šider.
O ozbiljnosti ovog događaja svedoči i činjenica da je Prebilič Šidera oslovio sa "Aleksandar"...
