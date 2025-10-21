Slušaj vest

Takozvana ankenta komsija danas je u Strazburu, u prisustvu predstavnika blokaderske opozicije, predstavila svoj izveštaj, ali je taj njihov nastup pretvorio u debakl.

Prvo događaj je organizovan u maloj sali, a osim predstavnika te nazovi komisije i blokadera bilo je prisutno samo nekoliko evroposlanika Vladimir Prebilič i Katelejn van Brempt su bili organizatori, a pored njih još i Andreas Šider.

O ozbiljnosti ovog događaja svedoči i činjenica da je Prebilič Šidera oslovio sa "Aleksandar"...

Ne propustitePolitikaONI SE RADUJU NESREĆI SRBIJE! Vučić o blokaderima koji su otišli u Strazbur: Kako to da niko na KiM od Srba niti štrajkuje, niti blokira?
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić
PolitikaBLOKADERI OTIŠLI U STRAZBUR DA SE ŽALE NA VUČIĆA "On hoće da dozvoli Putinu da preleti preko Srbije umesto da ga hapsi" (VIDEO)
Screenshot 2025-10-21 175702.jpg
PolitikaNOVI RAT MEĐU BLOKADERIMA - ĐILAS PROTIV LOMPARA! Profesor blokader optužuje lidera SSP da je lažna opozicija, Đilas besan "ZAŠTO LAŽETE?!" (VIDEO)
Dragan Đilas Milo Lompar
PolitikaPRIZNANJA BLOKADERA SE NIŽU: Posle Georgieva, i Jovana Gligorijević potvrđuje da je priča o "pretučenoj studentkinji" nameštena
Jovana Gligorijević