Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na skupu u Zrenjaninu povodom obeležavanja 17 godina od formiranja Srpske napredne stranke.

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Danas kao jedinstven tim koji je probudio, pokrenuo, izgradio i podigao Srbiju, obeležavamo 17 godina postojanja Srpske napredne stranke. Ipak, sledeća godina je odlučujuća. Tada punimo 18 godina i te 2026. polažete najvažniji ispit. To će biti ubedljivo najvažniji izbori u modernoj istoriji Srbije, kada će se Srbija boriti za očuvanje svoje vojne neutralnosti, svoje nezavisnosti, samostalnosti, svog puta u budućnost ili povratka u prošlost.

Država nije igračka. Štitili ste i čuvali svoju stranku, iako ste bili najžešće napadani kao nijedna stranka u ovom delu Evrope u poslednjih 80 godina. Nisu uspeli da otmu srce i dušu čoveku koji voli svoju zemlju i koji je rešen da se za nju bori. Moraćemo da nastavimo da radimo još žešće i više uz podršku naroda. Moraćemo sami da donosimo odluke kakvu politiku hoćemo da vodimo, jer ćemo biti pod još većim pritiskom.

Ponosan sam na sve ono što smo zajedno uradili. Vi ste nam davali snagu da se borimo za Srbiju. Beskrajno vam hvala na tome. Sledeće godine imate najvažniji zadatak dosad. Pokazali ste kako se bori za Srbiju. Pomoći ću vam na svaki način i pobedićemo ih ponovo. Tražim od vas da se borite još jače nego ove godine, da Srbija ima budućnost i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, sve njih zajedno. Da Srbija pobedi.