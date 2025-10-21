“Juče je u Budimpešti održan jedan veoma važan sastanak, sa srpskim predsednikom Vučićem, koga je pozvao mađarski premijer Viktor Orban. I mislim da su obojica imali jednu zajedničku stvar. Obojica su imali veliku podršku svog naroda i obojica su ponosne patriote i obojica takođe odbacuju besmislice takozvanih “woke” pokreta, koji su postali toliko moderni u nekim zemljama. Zbog toga su možda obojica meta briselske elite”, izjavio je Vilimski.

On je rekao da se u Mađarskoj pokušava srušiti Orban, ali da to neće uspeti jer je on popularniji nego ikada. “To isto važi i za Srbiju trenutno. To su inscenirani protesti koji se finansiraju iz inostranstva, i postoji pokušaj da se potkopa Vučić i njegov uspešan kurs. Pitao sam se zašto predsednik države mora biti odgovoran ako je očigledno došlo do tragedije zbog koje jako žalim, duboko žalim zbog tragedije, ali nije njegova krivica. Isto bi važilo, na primer, ako bi se dogodila nesreća na železničkoj stanici u Strazburu i da se parlamentarni biro smatra odgovornim - to nije razumno” rekao je sa govornice Evropskog parlamenta Vilimski.