Komemoracija povodom smrti generala Nebojše Pavkovića biće održana sutra, sa početkom u 11 časova, u Domu Vojske Srbije, u Ulici braće Jugovića 19, u Beogradu.

Pozivaju se svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju počast preminulom.

General Pavković biće sahranjen, takođe sutra, u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.   

Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica.

General Nebojša Pavković preminuo je juče u Beogradu, u 79. godini.

