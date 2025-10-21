U Domu Vojske Srbije
KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI NEBOJŠE PAVKOVIĆA SUTRA U 11: Pozivaju se prijatelji, saborci i poštovaoci generala da mu odaju počast
Komemoracija povodom smrti generala Nebojše Pavkovića biće održana sutra, sa početkom u 11 časova, u Domu Vojske Srbije, u Ulici braće Jugovića 19, u Beogradu.
Pozivaju se svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju počast preminulom.
General Pavković biće sahranjen, takođe sutra, u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.
Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica.
General Nebojša Pavković preminuo je juče u Beogradu, u 79. godini.
