Druga strukovna konferencija Visokog saveta tužilaštva u hotelu Grand na Kopaoniku završila se pravim haosom nakon dojave da je u hotelu u kom je u tom trenutku bio planiran završni koktel podmetnuta bomba, tvrde očevici za Kurir.

Kako navode, u trenutku kada je stigla dojava, organizator strukovne konferencije i predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković reagovao je burno i vidno uznemireno.

- On je u tom trenutku bio kod recepcije, razgovarao je sa pripadnicima policije i menadžerom hotela. Stamenković ih je ubeđivao da nema potrebe za evakuacijom i da će on lično preuzeti odgovornost, tvrdeći da dojava o bombi nije ozbiljna i da nema razloga da se angažuje protivdiverziona ekipa MUP-a - priča naš sagovornik šta se dešavalo u hotelu.

Prisutni navode da je Stamenković gotovo petnaest minuta pokušavao da ih ubedi da je sve u redu, sve dok policija nije postupila po protokolu i hitno evakuisala sve prisutne. Tek nakon toga, gosti koji su to veče imali završni koktel, su počeli da napuštaju salu, a policija je uspostavila kordon oko hotela.

Branko Stamenković

Naši izvori dodaju da je Stamenković bio vidno iznerviran zbog prekida svečanosti i da se, nakon kratke rasprave, vratio u salu, glasno negodujući i tvrdeći da „zna ko stoji iza svega“.

- Gotovo svi prisutni su bili začuđeni i iznenađeni njegovim ponađaljem, ali i zatečeni njegovim istupom. Pretio je Evropom, u kontekstu incidenta, svi prisutni tužioci bili su potpuno zbunjeni - dodaje.

Osoba koja je pozvala i prijavila da je u hotelu u kom su boravili tužioci postavljena bomba, brzo je locirano i uhapšeno u akciji pripadnika UKP-a i Osnovnog javnog tužilaštva u Bujanovcu.