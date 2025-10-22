Slušaj vest

Za ovaj zakon glasalo je 139 poslanika, dvoje nije glasalo, a uzdržanih je bilo troje.

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom - kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju

Poslanici glasaju o svim tačkama dnevnog reda, a kao prvi je Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima koji je popularno nazvan zakon o legalizaciji iako suštinski to nije. Reč je samo o evidentiranju i upisu vlasništva nad nelegalno izgrađenim objektima.

"Za" je u Skupštini glasalo 139 poslanika, protiv je bilo 6, uzdržanih nije bilo, a nije glasalo 17 poslanika od svih prisutnih u sali čime je konstatovano da je prihvaćen Predlog zakona u načelu. U je toku glasanje po amandmanima.

Na sednici su poslanici prethodno završili raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a raspravljalo se o Predlogu odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku; Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Poslanici su razmatrati i kadrovska rešenja koja se tiču članstva u skupštinskim odborima.

Skupština je ranije završila raspravu o predlozima zakona od 9. do 39. tačke dnevnog reda, a koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma i više finansijskih ugovora.

Poslanici su završili raspravu i o amandmanima na prvih osam predloga zakona – na Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru i Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Završena je i rasprava o amandmanima na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Prva sednica jesenjeg zasedanja počela je 7. oktobra, a na dnevnom redu je bilo 48 tačaka.

Na početku sednice poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine – o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.