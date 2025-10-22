Slušaj vest

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić izjavio je da najoštrije osuđuje ponašanje javnih tužioca Borisa Majlata i Branislava Lepotića, koji su juče odbijali da odgovore na pitanja novinara i bežali od njih na savetovanju Visokog saveta tužilaštva na Kopaoniku.

Obaveza svih koji obavljaju odgovorne funkcije u pravosuđu, kako je naveo Mrdić, jeste da budu dostupni medijima i da odgovaraju na pitanja koja su od značaja za javnost.

- Odbijanje tužilaca Majlata i Lepotića da odgovore na pitanja novinara i bežanje od njih po hodnicima luksuznom hotela pokazuje bahatost ovih tužilaca kao i da su uvereni da njima niko ništa ne može. Majlat bi trebalo da odgovori na pitanja zašto, dok je bio tužilac za visokotehnološki kriminal, nije gonio stotine onih koji su preko društvenih mreža upućivali pretnje smrću predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Da nam objasni da li je takvim postupanjem poslao poruku svima da mogu slobodno da prete ubistvom predsedniku i članovima njegove porodice - naveo je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije.

Pad nadstrešnice Foto: Beta/Dragan Gojić

Lepotić i njegov tužilac Josimović, kako je dodao Mrdić, duguju javnosti mnogo odgovora.

- Recimo kako su na brzinu uradili istragu o padu nadstrešnice za 39 dana a istrage o padu mosta u Đenovi 2018. godine i urušavanju dela auto-puta u Nemačkoj su trajale duže od tri godine!? Kako je moguće da je veštačenje o padu nadstrešnice zbrzano za 15 dana a u Nemačkoj i Italiji se radilo duže od godinu dana? Zašto je tužilac Josimović naložio da se ostaci nadstrešnice uklone istog dana pošto je spasilačka misija MUP-a bila završena čime je uklonio sve dokaze? Zašto štite prijatelje vrhovnog tužioca Dolovac i Nenadića, tužioca za organizovani kriminal, Nebojšu Bojovića i Milutina Miloševića koji su garantovali za bezbednost putnika na brzoj pruzi i železničkoj stanici? - naveo je Uglješa Mrdić.

On je podsetio da je i ministar pravde Nenad Vujić juče najavio da dolazi vreme korenitih promena u pravosuđu.