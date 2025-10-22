Slušaj vest

Nekadašnji medijski koordinator DSS i novinar Uroš Piper napisao je na mreži Iks da N1 brani poslanik Evropskog parlamenta Sandro Goci koji je "ogrezao u miljanje i afere"

"N1 slavodobitno objavila izjavu jednog (1) od 720 poslanika Evropskog parlamenta (koji ih brani), kad ono:

Reč je o čoveku koji je duboko kontroverzan!

Italijan, koji je izabran kao poslanik te zemlje u Evropski parlament, pa postao francuski predstavnik u EP, a onda za pare i savetnik premijera Francuske.

Ali to nije kraj - Nakon toga je otkriveno da ga plaća i Vlada Malte konsultantskim ugovorom!!!