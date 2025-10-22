POGLEDAJTE KAKO JE BLOKADER RANIO NEVINOG ČOVEKA PA IZAZVAO POŽAR ISPRED SKUPŠTINE: Pucanj, muškarac pada, a onda plamen! (VIDEO)
Jedan od blokadera uhapšen je danas nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.
Naime, Vladan A. (70) uhapšen je danas ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B.(57). Kako Kurir saznaje, sumnja se da je uhapšeni blokader Vladan A. pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.
Sada se pojavio snimak pucnjave koja se jutros odigrala ispred Skupštine Srbije u Beogradu.
Na pomenutom videu, zabeleženo je kako nevina žrtva razjarenog blokadera najpre pada na trotoar, a onda ustaje i šepajući odlazi.
Potom nekoliko policajaca otrčalo je do osumnjičenog koji je otišao između šatora. Policajci su mu vikali: "Spusti oružje, spusti oružje!", kao i: "Policija, izađi napolje s podignutim rukama".
U sledećem trenutku, vidi se plamen u jednom od šatora, pokuljao je i gusti crni dim.
Kako se vidi i čuje na snimku, počele su da dolaze jake policijske snage i vatrogasci, a sirene su odzvanjale.
Pogledajte kako je policija uhapsila blokadera:
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da je povređeni muškarac u životnoj opasnosti, a detaljno o tome pročitajte u odvojenoj vesti.