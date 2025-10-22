Slušaj vest

Jedan od blokadera uhapšen je danas nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.

Naime, Vladan A. (70) uhapšen je danas ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B.(57). Kako Kurir saznaje, sumnja se da je uhapšeni blokader Vladan A. pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.

Sada se pojavio snimak pucnjave koja se jutros odigrala ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

Požar ispred skupštine Srbije Izvor: Kurir

Na pomenutom videu, zabeleženo je kako nevina žrtva razjarenog blokadera najpre pada na trotoar, a onda ustaje i šepajući odlazi.

Potom nekoliko policajaca otrčalo je do osumnjičenog koji je otišao između šatora. Policajci su mu vikali: "Spusti oružje, spusti oružje!", kao i: "Policija, izađi napolje s podignutim rukama".

U sledećem trenutku, vidi se plamen u jednom od šatora, pokuljao je i gusti crni dim.

1/6 Vidi galeriju Uviđaj ispred Skupštine Srbije Foto: Dado Đilas

Kako se vidi i čuje na snimku, počele su da dolaze jake policijske snage i vatrogasci, a sirene su odzvanjale.

Pogledajte kako je policija uhapsila blokadera:

Hapšenje blokadera koji je upucao čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Predsednik Sbije Aleksandar Vučić je pucnjavu ispred Skupštine okarakterisao kao teroristički akt.