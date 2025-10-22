- Imali smo izuzetno težak šok za sve nas za ono što se desilo. Razgovarao sam sa čovekom koji je upucan i umalo zapaljen. Svestan je, ali ne mogu da kažem da je van životne opasnosti. Povredio je veliki krvni sud, ide u operacionu salu da se izvadi metak, čeka ga kompleksna operacija. Ono što je želeo da kažem je da on tog čoveka koji ga je upucao nikad nije video, niti ga zna, niti ga poznaje. Mi danas imamo na delu, gde je došao čovek koji izražavaju svoje mišljenje i koji se zalažu da Srbija ne bude u blokadi i da je došao neko, ko se ne slaže sa tim mišljenjem i upuca tog čoveka. On je više puta pucao, i kad nije bio zadovoljan s tim koliko je upucao ljudi, izazvao je požar i hteo je da zapali te ljude. Nadam se da će preživeti, preozbiljne su povrede. Ne mogu nitša da kažem dok se ne završi operacija. Došli smo do toga da samo što mislimo drugačije, da poubijate te ljude... Ovo je stvarno poslednja opomena za sve nas i ovo više nikad ne sme da se ponovi jer ulazimo u preozbiljne probleme.