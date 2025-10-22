"NADAM SE DA ĆE PREŽIVETI" Lončar o muškarcu koji je povređen ispred Skupštine: Povredio je veliki krvni sud, ide u operacionu salu da se izvadi metak
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je danas da se muškarac M.B., koji je povređen u pucnjavi i spred Skupštine Srbije, i dalje nalazi u životnoj opasnosti, te i da ga čeka kompleksna operacija.
obraća se javnosti povodom pucnjave, koja se dogodila danas ispred Skupštine Srbije, u kojoj je povređen muškarac M.B.
- Imali smo izuzetno težak šok za sve nas za ono što se desilo. Razgovarao sam sa čovekom koji je upucan i umalo zapaljen. Svestan je, ali ne mogu da kažem da je van životne opasnosti. Povredio je veliki krvni sud, ide u operacionu salu da se izvadi metak, čeka ga kompleksna operacija. Ono što je želeo da kažem je da on tog čoveka koji ga je upucao nikad nije video, niti ga zna, niti ga poznaje. Mi danas imamo na delu, gde je došao čovek koji izražavaju svoje mišljenje i koji se zalažu da Srbija ne bude u blokadi i da je došao neko, ko se ne slaže sa tim mišljenjem i upuca tog čoveka. On je više puta pucao, i kad nije bio zadovoljan s tim koliko je upucao ljudi, izazvao je požar i hteo je da zapali te ljude. Nadam se da će preživeti, preozbiljne su povrede. Ne mogu nitša da kažem dok se ne završi operacija. Došli smo do toga da samo što mislimo drugačije, da poubijate te ljude... Ovo je stvarno poslednja opomena za sve nas i ovo više nikad ne sme da se ponovi jer ulazimo u preozbiljne probleme.
Podsetimo, Vladan A. uhapšen je danas ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio Milana B. (57).
Kako Kurir saznaje, sumnja se da je uhapšeni Vladan A. je pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine u i bacio šaku metaka u vatru.
Milan B. je navodno ranjen u butinu i nije životno ugrožen.
Kako saznajemo, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mesta.
Prostor ispred Skupštine je ograđen policijskom trakom, a u toku je dogašavanje požara koji je posle pucnjave izbio u jednom od šatora ispred Parlamenta.
