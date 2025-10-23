Slušaj vest

Srđan Aleksić, advokat i zastupnik najmanje 4.500 vojnika, rezervista i civila koji su oboleli od neke vrste kancera nakon 1999. godine, govorio je za emisiju "Redakcija" o smrti Nebojše Pavkovića.

Podsetimo, general je krajem septembra stigao iz Haga u Srbiju nakon prevremenog puštanja iz humanitarnih razloga zbog zdravstvenog stanja. Uzorak biopsije generala Pavkovića uzet je u Finskoj, a isporučen je u Italiju radi analize:

Srđan Aleksić Foto: Kurir Televizija

- Mi smo 15. septembra poslali generalove biopsije u Italiju na analizu, u Institutu za nanotehnologiju, onako kako smo do sada radili za naše vojnike i oficire. Analize u Italiji koje se vrše vrše se i za italijanske vojnike i oficire, znači u jednoj međunarodnoj i proverenoj instituciji za nanotehnologiju. Sumnjamo da je posledica njegove smrti i bolesti pre svega u osiromašenom uranijumu 1999. godine, jer je gospodin Pavković bio na teritoriji koja je bila najžešće bombardovana osiromašenim uranijumom, tako da naše pretpostavke su takve da je njegova smrt posledica toga - kaže Aleksić i dodaje:

- Ono što smo za ovih 75 analiza dobili iz Italije je da u 72 imamo prekomernu količinu osiromašenog uranijuma. Osiromašeni uranijum u prirodi ne može da se pojavi, već isključivo daje posledicu bombardovanja i odgovarajući teški metali u većoj količini, koji su kancerogeni i opasni po život i zdravlje. Te analize ćemo, nadam se, dobiti za nekoliko nedelja.

1/10 Vidi galeriju Nebojša Pavković Foto: EPA/Srdjan Suki, STR / AFP / Profimedia

Aleksić tvrdi da su i ostali vojnici sa Kosova i Metohije proživeli slične bolesti:

- Specifičnosti osiromašenog uranijuma i teških metala su da izazivaju dva ili više kancera od jednog. Gospodin Pavković je 2002. godine dobio kancer bešike i kancer štitne žlezde. Italijanski kolega Tartalja govorio mi je o njihovim vojnicima, koji su bili na Kosovu i Metohiji: 19% je dobilo kancer štitne žlezde i 9% kancer bešike. Što znači da se potvrđuju naše pretpostavke. Ako dobijemo konačne rezultate, mi ćemo odmah podneti tužbu pred Višim sudom u Beogradu protiv NATO pakta zbog uzročno-posledične veze i zbog nastanka kancera.

"TUŽIĆEMO NATO PAKT, ČIM STIGNU ANALIZE!" Advokat Aleksić: Pavković je oboleo nakon bombardovanja, dobio je rak zbog osiromašenog uranijuma - Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs