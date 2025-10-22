Slušaj vest

Reč je o najuspešnijem programu Ministarstva za brigu o selu, kojom već petu godinu zaredom oživljavaju napuštene seoske kuće i sela.

- Obraćam se kao prvi i izvinjavam se što ću morati da napustim ovaj divan skup, razlog je teroristički akt koji se dogodio upravo ispred Narodne skupštine, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

- Zašto sam rekao ovaj divan skup? Zato što je malo ideja koje se realizuju i pokažu rezultate na ovakav način kao što je ideja davanja kuća i imanja ljudima koji žele da žive na selu, kazao je predsednik.

- I kada mi je predočio prvi put tu svoju ideju Milan Krkobabić, bio sam skeptik. Nekako sam i danas, ali kad pogledam rezultat, pa da je i upola manje od 17.000 ljudi, to je veliki rezultat...

- Za mene su podaci veoma važni, i broj mesta, sela u kojima su kuće dodeljene, eto za mene je interesantno za Bačko Petrovo Selo, sve druge podatke sam dobio ali to nisam znao... Moja majka je iz Bečeja a Bačko Petrovo selo je jedno divno mesto... I baš sam iznenađen i srećan što opet tu dolaze porodice

- Nakon 4 godine, 4.000 kuća, 4.000 domova i porodica koje su dobile svoj dom. Na selu imamo značajno više dece u selima nego u gradovima, više u kućama nego u soliterima... Najmanje dece imamo u najbogatijim delovima Srbije, najmanje dece nam se rađa na Vračaru gde će prosečna plata uskoro biti 2.000 evra...

1/18 Vidi galeriju Vučić na potpisivanju 4.000. ugovora kojim država poklanja kuće na selu Foto: BoBa Nikolić

- Neka žive naša sela, zaključio je Vučić koji je na kraju čestitao ministru Milanu Krkobabiću i njegovom timu na ovakvom uspehu.

Fantastični podaci

Inače, podaci su neverovatni. Zahvaljujući izuzetnom uspehu ovog programa države Srbije i Ministarstva za brigu o selu, čak 17.100 ljudi skućilo se u nekom od srpskih sela a nove komšije dobili su meštani u čak 891 selu u Srbiji, ali i u 129 gradova i opština.

Broje su prosto fantastične. Najviše porodica skućilo se u Somboru - čak 246!

A selo rekorder je Bačko Petrovo Selo kod Bečeja sa čak 112 domaćinstava oživljenih domaćinstava.

Država opredeljuje 1,2 miliona po zahtevu (10.000 evra) a kuća s najnižom cenom plaćena je 399.000 dinara. Reč je od jednospratnici od 64 kvadrata u selu Torak, opština Žitište.

Najveća okućnica od 2,5 hektara pripala je mladom poljoprivredniku u selu Dedevci kod Kraljeva čija kuća ima 134 kvadrata. Prosečna starost dobitnika kuća je samo 29,8 godina a čak trećina njih u seoske sredine doselila se iz gradova.