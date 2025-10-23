Slušaj vest

U Srbiji se vodi važna debata: da li će početak akademske godine 3. novembra proteći normalno ili će mali, glasni blokaderski krug pokušati da prenese političke sukobe u amfiteatre.

Profesori poručuju da „blokade nastave više neće prolaziti“, a slučaj navodno pretučene studentkinje A. P. – koji su demantovali i MUP i pojedini opozicioni akteri – otvara pitanje svrsishodnosti kampanja zasnovanih na neproverenim tvrdnjama.

O ovoj temi govorili su prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, profesorka Medicinskog fakulteta i Dragan Vujičić, novinar:

Kolege koje žele da rade su trpele mobing

- Dekan mora da vrši svoju ulogu u skladu sa ugovorom o radu i rešenjem o imenovanju za to mesto. Ono što je veliki problem na univerzitetu, to je višeslojnost normativnih akata i brojne institucije koje su često nesinhronizovane. Logično bi bilo da jedna država ima ministarstvo koje sprovodi odluke vlade i obrazovnu instituciju. Izvršili smo analizu raznih akata i videli da postoji država Srbija, vlada kao nacionalno telo, nacionalno telo za akreditaciju, pa onda taj famozni rektorat itd. - kaže Arsić Arsenijević i dodaje:

- Znači, mi imamo 6 ili 7 nivoa, a svaki nivo ima svoje pravilnike i svoje akte. Bila sam žrtva lažne etičke prijave, a onda sam i to analizirala, kako za sebe, tako i za druge kolege. Videla sam da su i druge kolege bile mobingovane i lažno optuživane. Etičke komisije na fakultetima su napravljene da bi se obračunavale po sistemu prekog suda, sa pojedincima koji imaju integritet i stav. To deluje paradoksalno, ali vam postaje jasno kasnije. Univerzitet u Beogradu služi da te nezakonite aktivnosti protežira dalje i čini ih zakonitim.

Pravila obojenih revolucija

Vujičić kaže da blokaderi sprečavaju referendum, koji je sastavni deo obojene revolucije:

- To je krivično delo. Neko je ušao na fakultet i „osvojio ga“. Mi imamo neke dekane, rektore, ne znamo ni ko su, ni kako se zovu ti ljudi. Pojavljuju se kao politički faktor. Fakulteti služe za pranje biografija i kriminalnih radnji na fakultetu. Nismo uspeli uopšte da vidimo ko su ljudi, a kamoli da ih isteramo odande. Ovo je sve politička borba i ti ljudi žele da se domognu vlasti - kaže Vujičić i dodaje:

- Žele izbore kao u Evropi, one nelegitimne i nezakonite. Ovde spremaju nešto još gore, sudeći po tome da aktuelna vlast ima još veću podršku nego ranije. Taj referendum će se napraviti. Imaćete referendum „za“ ili „protiv“. To su pravila obojenih revolucija i to je bilo u vreme Miloševića. Ali mi ne znamo ko su ljudi na fakultetima. Zašto ne znamo ko je u Narodnom pozorištu? To su sve neka pitanja koja predsednik i država moraju da reše pre izbora.

