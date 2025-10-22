Slušaj vest

Na snimku, osumnjičeni priznaje da je pucao u nameri da izazove reakciju policije kako bi "ga ubili".

Šta je rekao osumnjičeni Vladan Anđelković

- Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio štator, sipao sam ga u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete jer više ne mogu da živim - čuje se kako Vladan izgovara na snimku.

Rekao je da je sa namerom kupio benzin i došao da upali šator.

- Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega.

- Ne znam nikoga iz parka. Nikog živog, majke mi mile, proverite, rekao je osumnjičeni. Na snimku se vidi kako tokom ispitivanja sedi u policijskoj marici. Na pitanje zbog čega je pucao, odgovara:

- Da bi me ubili. Da bi me policija ubila. Uradio sam to jer ne mogu više da živim

Na dodatno pitanje zašto je incident počeo baš u Pionirskom parku, muškarac je naveo:

"Pa zato što me nervira zauzimanje centra grada. Ja sam rođen ovde."

"Benzinom sam polio. Izvadio sam kantu, sipao sam benzin u Francuskoj ulici, možete da proverite. A nisam trebao nikog da povredim. Probao sam da prospem benzin i onda je neki čovek naišao, onda sam ja ispalio par metaka u benzin, posle par metaka u njegovom pravcu. Sve je samostalno urađeno, mislio sam da će da me upucate zato što ja više ne mogu da živim", rekao je osumnjičeni.

Na drugom prikazanom snimku, policijski službenici pitaju osumnjičenog da li je ranije imao psihičke smetnje, na šta on odgovara da „nikada nije imao zvanično ustanovljene probleme“.

Šta je rekao predsednik Srbije

- Danas ispred Skupštine Srbije Anđelković Vladan (70) sa prebivalištem Stari grad, izvršio je, to je moja politička ocena, užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, a konačnu pravnu formulaciju dela daće tužilaštvo. Ukoliko sam u pravu, to će činiti TOK, ako nisam onda Više javno tužilaštvo.

Ono što je važno da, lice od 1993. godine ima pištolj marke crvena zastava, jedan je razdužio tokom 2018. godine. Korisnik je penzije od novembra 2009. godine. Oštećenji živi na Banovom brdu i kakav je to trik bio pojedinaca da se skrene sa suštine teme. Vi ćete sada videti video snimke, a ona ću govoriti o oštećenom licu i njegovoj poredici. Videćete trenutak upucavanja, sklonili smo ton jer nije dobro za mlađa lica. Milan je odmah pao. Reč je o licu koje je želelo da uđe u šator i vidi šta radi napadač koji je, videćete na snimku, poneo kantu benzina, koju je kupio. Nije niko povređen od plinske boce, već je povređen direktnim upucavanjem iz pištolja. Milan Bogdanović je na operacionom stolu. Ukoliko operacija prođe uspešno, metak je i dalje u telu i uvek postoje opasnosti od unutrašnjeg krvarenja.

