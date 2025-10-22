"Sada sam video koliki je bes izazvalo sve ovo, čujem da planiraju različita okupljanja oni koji su protiv blokadera, koliko danas, večeras i sutra. Moj poziv je svima, znam da džabe govorim onima koji ne žele da slušaju, moj poziv normalnoj Srbiji, i onima koji drugačije razmišljaju od blokadera, video sam koji je bes izazvalo ovo, oni koji su protiv blokadera hoće da se okupljaju, a ja ih molim da to ne čine. Osveta nikom nije donela dobro. Osveta ne sme da postoji i upozoravam sve da to ne čine. Nama je potreban mir i stabilnost i mi ćemo to da uradimo. Ovo lice i njegovi pomagači, ako ih je bilo, biće strogo kažnjeni. Došli smo dotle da mnogi ljudi to opravdavaju i kažu "Pa super je", zato što je postalo normalno kada kažete da će neko da pliva, da ćete nekoga da jurite, otkinete glavu.