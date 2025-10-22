Slušaj vest

Njega su policijske snage odmah razoružale, uhapsile a potom i saslušale na licu mesta. Vladan Anđelković osumnjičen je da je pucao iz vatrenog oružja i ranio Milana B. (57), a potom zapalio i jedan šator ispred Skupštine pa u vatru bacio šaku metaka.

Milan B. je teško ranjen u butinu i trenutno je na operacionom stolu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se tim povodom vanredno obratio javnosti i na konferenciji izneo prva saznanja ali i pokazao snimke sa nadzornih kamera na kojima se vidi osumnjičeni kao i čitav sled današnjih događaja ispred Skupštine.

VLADAN ANĐELKOVIĆ KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE Foto: Pritnscreen/RTS, Pink

Na snimku se vidi kako se osumnjičeni približava mestu na kojem je izvršio krivično delo. Odeven u tamnu odeću i sa torbom u ruci hoda mirno, ne privlači pažnju, osmatra, zagleda, a potom se šunja do šatora i ulazi unutra...

Screenshot 2025-10-22 133911.jpg
Foto: Printscreen

Potom nailazi mlađi muškarac u beloj majici kojem se čini da je neko ušao u jedan od šatora, pa proviruje prvo s jedne strane, a potom i sa druge i ulazi...

Screenshot 2025-10-22 140039.png
Foto: Printscreen

Odmah potom istrčava iz šatora i pada na zemlju.

PAŽNJA, SNIMAK JE UZNEMIRUJUĆ 

Napad blokadera na nevinog čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Jeste li ranije imali psihičke smetnje

Na drugom prikazanom snimku, policijski službenici pitaju osumnjičenog da li je ranije imao psihičke smetnje, na šta on odgovara da „nikada nije imao zvanično ustanovljene probleme“.

Čitav iskaz koji je osumnjičeni dao policiji na mestu pucnjave možete pročitati ovde

"Pa, da bi me ubili, j....."

Policajci koji su ga savladali i razoružali, odmah su ga na licu mesta ispitali.

Screenshot 2025-10-22 140044.png
Foto: Printscreen

Na pitanje policajca zašto si tu uradio, kazao je: "Pa, da bi me ubili, j....." odnosno da bi ga policija ubila jer više ne može da živi, što se i čuje na snimku.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NERVIRAJU ME OVI ŠATORI, URADIO SAM TO DA BI ME POLICIJA UBILA" Ovako je saslušan Vladan Anđelković koji je pucao ispred Skupštine, šokantan iskaz (VIDEO)
Screenshot 2025-10-22 131139.png
PolitikaOVO JE VLADAN ANĐELKOVIĆ KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE: Teško ranio nevinog čoveka, poneo i KANTU BENZINA (FOTO)
Screenshot 2025-10-22 131004.png
PolitikaUŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ POKAZAO SNIMKE PUCAČA Vladan Anđelković priznao: Benzinom sam zapalio štator, hteo sam da me ubijete
Screenshot 2025-10-22 131505.png
PolitikaPOGLEDAJTE KAKO JE BLOKADER RANIO NEVINOG ČOVEKA PA IZAZVAO POŽAR ISPRED SKUPŠTINE: Pucanj, muškarac pada, a onda plamen! (VIDEO)
požar šator skupština Srbije
Politika"NADAM SE DA ĆE PREŽIVETI" Lončar o muškarcu koji je povređen ispred Skupštine: Povredio je veliki krvni sud, ide u operacionu salu da se izvadi metak
Zlatibor Lončar
PolitikaBLOKADER PUCAO U NEVINOG ČOVEKA: Zapalio jedan šator ispred Skupštine i bacio šaku metaka u vatru
požar šator skupština Srbije
HronikaPRVE SLIKE PUCNJAVE ISPRED SKUPŠTINE: Policija, forenzičari i vatrogasci na terenu, blokiran plato kod Parlamenta! (foto, video)
požar šator skupština Srbije
HronikaPUCNJAVA ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE: Osumnjičeni odmah uhapšen, pucao, zapalio šator pa bacio šaku metaka u vatru
požar šator skupština Srbije