Slušaj vest

Njega su policijske snage odmah razoružale, uhapsile a potom i saslušale na licu mesta. Vladan Anđelković osumnjičen je da je pucao iz vatrenog oružja i ranio Milana B. (57), a potom zapalio i jedan šator ispred Skupštine pa u vatru bacio šaku metaka.

Milan B. je teško ranjen u butinu i trenutno je na operacionom stolu.

1/7 Vidi galeriju VLADAN ANĐELKOVIĆ KOJI JE PUCAO ISPRED SKUPŠTINE Foto: Pritnscreen/RTS, Pink

Na snimku se vidi kako se osumnjičeni približava mestu na kojem je izvršio krivično delo. Odeven u tamnu odeću i sa torbom u ruci hoda mirno, ne privlači pažnju, osmatra, zagleda, a potom se šunja do šatora i ulazi unutra...

Foto: Printscreen

Potom nailazi mlađi muškarac u beloj majici kojem se čini da je neko ušao u jedan od šatora, pa proviruje prvo s jedne strane, a potom i sa druge i ulazi...

Foto: Printscreen

Odmah potom istrčava iz šatora i pada na zemlju.

PAŽNJA, SNIMAK JE UZNEMIRUJUĆ

Napad blokadera na nevinog čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Jeste li ranije imali psihičke smetnje

Na drugom prikazanom snimku, policijski službenici pitaju osumnjičenog da li je ranije imao psihičke smetnje, na šta on odgovara da „nikada nije imao zvanično ustanovljene probleme“.

"Pa, da bi me ubili, j....."

Policajci koji su ga savladali i razoružali, odmah su ga na licu mesta ispitali.

Foto: Printscreen

Na pitanje policajca zašto si tu uradio, kazao je: "Pa, da bi me ubili, j....." odnosno da bi ga policija ubila jer više ne može da živi, što se i čuje na snimku.