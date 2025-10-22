HODA MIRNO, NE PRIVLAČI PAŽNJU, ŠUNJA SE DO ŠATORA A ONDA HITAC Šta se vidi na snimku ispred Skupštine? Šokantan iskaz na pitanje policije: Zašto si ovo uradio?
Njega su policijske snage odmah razoružale, uhapsile a potom i saslušale na licu mesta. Vladan Anđelković osumnjičen je da je pucao iz vatrenog oružja i ranio Milana B. (57), a potom zapalio i jedan šator ispred Skupštine pa u vatru bacio šaku metaka.
Milan B. je teško ranjen u butinu i trenutno je na operacionom stolu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se tim povodom vanredno obratio javnosti i na konferenciji izneo prva saznanja ali i pokazao snimke sa nadzornih kamera na kojima se vidi osumnjičeni kao i čitav sled današnjih događaja ispred Skupštine.
Na snimku se vidi kako se osumnjičeni približava mestu na kojem je izvršio krivično delo. Odeven u tamnu odeću i sa torbom u ruci hoda mirno, ne privlači pažnju, osmatra, zagleda, a potom se šunja do šatora i ulazi unutra...
Potom nailazi mlađi muškarac u beloj majici kojem se čini da je neko ušao u jedan od šatora, pa proviruje prvo s jedne strane, a potom i sa druge i ulazi...
Odmah potom istrčava iz šatora i pada na zemlju.
PAŽNJA, SNIMAK JE UZNEMIRUJUĆ
Jeste li ranije imali psihičke smetnje
Na drugom prikazanom snimku, policijski službenici pitaju osumnjičenog da li je ranije imao psihičke smetnje, na šta on odgovara da „nikada nije imao zvanično ustanovljene probleme“.
"Pa, da bi me ubili, j....."
Policajci koji su ga savladali i razoružali, odmah su ga na licu mesta ispitali.
Na pitanje policajca zašto si tu uradio, kazao je: "Pa, da bi me ubili, j....." odnosno da bi ga policija ubila jer više ne može da živi, što se i čuje na snimku.
Kurir.rs