Glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je povodom jutrošnjeg događaja isred Narodne skupštine Republike Srbije  da je po nalogu tog tužilaštva uhapšen je V.A. 1955. godište, zbog postojanja osnova sumnje da je nakon verbalne rasprave zbog različitih političkih stavova izvadio vatreno oružje koje je neovlašćeno nosio i ispalio više projektila od kojih je jedan pogodio drugo lice u predelu butine, a drugi u plinsku bocu koja se nalazila u blizini, usled čega je došlo do eksplozije i požara.

Vladan Anđelković napad ispred Skupštine
Uhapšeni V. A. Foto: Pritnscreen

- Ističem da je pravovremenom i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sprečena veća tragedija i da je u najkraćem roku identifikovan i uhapšen osumnjičeni. Osumnjičenom V.A. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Ubistvo u pokušaju, Nedozvoljeno, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i Izazivanje opšte opasnosti, u kom roku će biti priveden na saslušanje - naveo je glavni tužilac Nenad Stefanović.

Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- U toku je utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica u vezi sa kritičnim događajem. Pozivam sve građane na uzdržanost i smirivanje tenzija, kako ne bi došlo do eskalacije neželjenog nasilja - izjavio je Nenad Stefanović za Kurir.

Aleksandar Vučić napad ispred Skupštine
Screenshot 2025-10-22 131505.png
požar šator skupština Srbije
Screenshot 2025-10-22 121601.png

IZJAVA GLAVNOG JAVNOG TUŽIOCA NENADA STEFANOVIĆA
