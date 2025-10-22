SINIŠA MALI O PUCNJAVI ISPRED SKUPŠTINE: Pucanj blokadera u običnog čoveka oštra opomena da se protiv nasilja moramo boriti snažnije
Ministar finansija Siniša Mali istakao je, povodom pucnjave ispred Skupštine Srbije, da "nasilje može izroditi samo još nasilja i protiv toga se moramo boriti".
- Pucanj blokadera u običnog čoveka, koji se dogodio danas ispred Doma Narodne Skupštine, nam je oštra opomena da se protiv nasilja moramo boriti snažnije. Ovo je teroristički napad, a bilo je samo pitanje vremena kad će se desiti, imajući u vidu retoriku i ponašanje blokadera prethodnih meseci. Ne želimo da budemo prepoznati kao zemlja u kojoj vlada nasilje na ulicama, već kao zemlja koja je uspešno prešla težak put u poslednjih 15 godina. Užasne su slike iz Beograda danas i užasna je retorika koja nas je do toga dovela. Razvoj ne znači samo menjanje infrastrukture, već i neophodno menjanje svesti društva da smo to društvo mi sami i da teren za politička sukobljavanja nisu ulice, već dijalog - ističe Mali.
On je najoštrije osudio današnji oružani napad blokadera na običnog čoveka i iskazao veru da Srbija može da se izbori sa talasom mržnje "koji nam je servirala politička manjina koja ne želi razvijenu zemlju."
- Znam da građani znaju šta nam je potrebno, čemu težimo i gde smo krenuli, i da to podržavaju. Nasilje tome neće stati na put, ali će institucije stati na put nasilju. Odlučno i svim srcem sam uz predsednika Vučića, jer znam da će on umeti da nas vodi u pravcu koji zaslužujemo - poručio je ministar finansija u Vladi Srbije.