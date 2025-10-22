- Pucanj blokadera u običnog čoveka, koji se dogodio danas ispred Doma Narodne Skupštine, nam je oštra opomena da se protiv nasilja moramo boriti snažnije. Ovo je teroristički napad, a bilo je samo pitanje vremena kad će se desiti, imajući u vidu retoriku i ponašanje blokadera prethodnih meseci. Ne želimo da budemo prepoznati kao zemlja u kojoj vlada nasilje na ulicama, već kao zemlja koja je uspešno prešla težak put u poslednjih 15 godina. Užasne su slike iz Beograda danas i užasna je retorika koja nas je do toga dovela. Razvoj ne znači samo menjanje infrastrukture, već i neophodno menjanje svesti društva da smo to društvo mi sami i da teren za politička sukobljavanja nisu ulice, već dijalog - ističe Mali.