Slušaj vest

Blokader Vladan Anđelković (70), sa prebivalištem na opštini Stari grad, pucao je danas ispred Narodne skupštine u Beogradu, tom prilikom ranio Milana Bogdanovića, a potom je zapalio šator.

Jedan od očevidaca, koji se nalazio u blizini, ispričao je u policiji šta se dogodilo. On je rekao da je blokader Anđelković po dolasku ispred Skupštine psovao i pretio.

"Nalazio sam se između šatora koji se nalaze ispred Doma Narodne skupštine. Išao sam do prodavnice, kada sam čuo da neko viče "Majku vam j**em Vučićevu, ima sve da vas pobijem", nakon čega sam video samo ruku tog čoveka i kako u istoj drži nešto ali nisam uspeo da vidim šta jer je prošao iza šatora. Nakon toga sam čuo pucnje, a ubrzo zatim počeo je da se šrii daim, a zatim i vatra. Nakon toga je došla policija, a ja sam se samo pomerio u stranu", rekao je očevidac na saslušanju u policiji.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Vladan Anđelković (70), sa prebivalištem na opštini Stari grad, izvršio je danas užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, izazvao je opštu opasnost.

- Danas ispred Skupštine Srbije Anđelković Vladan (70) sa prebivalištem Stari grad, izvršio je, to je moja politička ocena, užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, a konačnu pravnu formulaciju dela daće tužilaštvo. Ukoliko sam u pravu, to će činiti TOK, ako nisam onda Više javno tužilaštvo. Ono što je važno da, lice od 1993. godine ima pištolj marke crvena zastava, jedan je razdužio tokom 2018. godine. Korisnik je penzije od novembra 2009. godine - rekao je Vučić prilikom obraćanja.

Vučić dodaje da je ranjeni muškarac želeo da uđe u šator i vidi šta radi napadač koji je poneo kantu benzina, koju je kupio.

- Nije niko povređen od plinske boce, već je povređen direktnim upucavanjem iz pištolja. Milan Bogdanović je na operacionom stolu. Ukoliko operacija prođe uspešno, metak je i dalje u telu i uvek postoje opasnosti od unutrašnjeg krvarenja - istakao je Vučić.