Slušaj vest

Advokat Vladimir Đukanović danas se oglasio povodom pucnjave ispred Skupštine Srbije, ukazujući da je nasilje, po njegovom mišljenju, posledica "medijskog ispiranja mozga" i delovanja blokaderskog pokreta.

Đukanović je upozorio da su metode koje primenjuju blokaderi slične taktikama ANTIFA pokreta iz SAD i da su, kako tvrdi, prethodile i učestvovale u ozbiljnim nasilnim činovima.

"Setite se, još tamo negde u decembru prošle godine kada je retko ko smeo da uopšte kaže da je reč o pokušaju nasilnog rušenja vlasti, a ne o nekakvim studentskim protestima, najavio sam da bi jedan od metoda delovanja mogao da bude i terorizam, odnosno određeni oružani napadi na one koji se nisu složili sa obojenom revolucijom i čak su joj se usprotivili. Nisam to tada bez razloga rekao, jer dugi niz godina pratim zbivanja u SAD i posebno su mi ostali upečatljivi događaji iz predizborne kampanje 2020. godine kada su ANTIFA teroristi palili kuće republikanaca, premlaćivali im decu, upucavali Trampove pristalice, itd. Sve zbog navodnog bunta jer je policajac prilikom intervencije primenio prekomernu silu prema crnom čoveku koji je preminuo, pa je nastao pokret “Black lives matter”. On je bio samo izgovor da ANTIFA teroristi krenu u seriju nasilnih i terorističkih akata širom SAD. Naš blokaderski pokret primenjuje apsolutno iste metode međunarodnog ANTIFA pokreta. Konspirativnost, blokade, nasilje, izopštavanje neistomišljenika, uvrede, diskreditaciju, proglašavanje neistomišljenika nižim bićima protiv kojih je sve dozvoljeno, želja za nasilnom promenim vlasti.

"Bilo mi je od samog starta jasno da će do svojih ciljeva pokušati da dođu i oružanim metodama. Naravno, prethodno je morala da se napravi ozbiljna medijska priprema, što su u SAD činili preko CNN, NBC, CBC, a posebno preko društvenih mreža. Poenta je dovesti njihove pristalice do faze apsolutnog ludila, isprati im mozak i učiniti ih zombijima kojima će se učiniti da svaki napad koji izvedu prema neistomišljeniku zapravo njih kao napadače čini narodnim herojima. To su ovde radili i još rade preko medijskih trovačnica poput N1 i NOVA S koje su prilikom svakog spaljivanja prostorija SNS imale uživo program u kome se gotovo proslavljao takav bezumni čin. Setite se pucanja iz pištolja u prostorije SNS u Vrnjačkoj Banji gde je blokader ispalio čak šest hitaca i sva sreća da nikog nije ranio ili ubio. Nijednu osudu za takvo bezumlje nismo čuli, ali smo čuli opravdanja. O aktivnostima botovskih blokaderskih naloga da i ne trošim reči, jer njihov jedini cilj je navlačenje mržnje prema svakom ko podržava SNS.

Ćacilend je bio proglašen mestom koje je poželjno nasilno ukloniti, pa otuda se danas i pojavio onaj ko je dovoljno zatrovan takvim medijskim ispiranjem mozga da je upucao čoveka i zapalio šator misleći da će postati junak u očima botova po mrežama, što je inače i postao. Naravno, ponovo nigde nema osude ranjavanja Milana Bogdanovića, ali ima licemernog opravdavanja pucača, jer Bože moj čovek više nije mogao da trpi šatore, pa shodno tome, dabome, sasvim je normalno što je upucao čoveka i spalio šator. Da budemo načisto, plašim se da će se ovakvi bezumni činovi ponavljati i baš kao što je Tramp proglasio ANTIFA pokret za teroristički, trebalo bi to i Srbija da uradi pa da krene u obračun sa onima koji potpiruju ovakvo bezumlje. U protivnom, plašim se da će u bliskoj budućnosti neko smrtno stradati.